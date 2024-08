“Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos” estreia no Canal Brasil

O longa-metragem “Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos” chega no Canal Brasil na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto, às 20h. Dirigido, escrito e produzido pela cineasta e jornalista Daniela Broitman, o documentário conta a história do cantor e compositor da música popular brasileira por meio de entrevistas com outros nomes do gênero, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, e de uma conversa inédita com Dorival sobre suas confidências, memórias e inspirações. O filme tem coprodução do Canal Brasil e Spcine.

O roteiro tem como ponto de partida uma entrevista inédita realizada com Dorival Caymmi, aos seus 84 anos, que aborda desde histórias de amor a suas raízes no candomblé. Também participam do documentário os filhos do cantor Dori, Nana e Danilo Caymmi, o neto Gabriel Caymmi, sua ex-nora Ana Terra, amigos de profissão e de vida, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, o produtor e amigo Guto Burgos e a ex-cozinheira Cristiane de Oliveira.

O documentário recebeu os prêmios de Melhor Filme do Júri Popular e Prêmio Especial do Júri no In-Edit Festival Internacional do Documentário Musical, na edição do Brasil, em 2019, e o Crystal Lens Award no Inffinito Brazilian Film Festival, nos Estados Unidos, em 2021.