III Mostra de Cinema China Brasil exibe 14 filmes dos dois países

No ano em que a relação China e Brasil celebra seu quinquagésimo aniversário, a Mostra de Cinema China Brasil retorna ao Rio de Janeiro para sua terceira edição, que ocorre entre os dias 27 e 30 de agosto, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. O produtor e documentarista Hélio Pitanga é o curador do evento, patrocinado pelo empresário chinês Arthur Chen, que presenteia o público com a exibição gratuita de 14 filmes dos dois países. Inéditas, as sete produções chinesas foram produzidas entre 2022 e 2024 e os sete longas nacionais estrearam nos cinemas nos últimos anos.

Entre os filmes chineses, dois têm bilheterias expressivas no país: a animação “Chang’An” (foto), de Junwei Xie e Jing Zou, premiado como Melhor Filme de Arte no 36º Prêmio Galo de Ouro, maior festival de cinema da China, e que soma um bilhão e oitocentos milhões yuans (cerca de um bilhão e quatrocentos milhões de reais), e “Pai Acadêmico”, de Su Liang, integrante do 36º Prêmio Galo de Ouro e do 4º Festival Internacional de Cinema da Nova Era, com bilheteria acumulada de 600 milhões de yuans (cerca de 470 milhões de reais). Outros títulos de destaque são “Menina Pequena como um Girassol”, de Chen YingQi e Chen Juzhi, longa que recebeu menção honrosa no 13º Festival Internacional de Cinema Online de Pequim, o suspense “Lâmina Errante”, de Huang Zhiming, e o drama “Noites e Dias na Ilha de Man”, de Yao Ziwei.

A programação nacional conta com produções que participaram de festivais, estrearam nos cinemas e agora poderão ser novamente revisitadas. Entre elas, o longa “Pixinguinha – Um Homem Carinhoso”, de Allan Fiterman e Denise Saraceni, que conta a história do músico que construiu os alicerces da MPB, a biografia “Nosso Sonho”, de Eduardo Albergaria, sobre os músicos Claudinho e Buchecha e que levou cerca de 521 mil espectadores ao cinema, se tornando o filme de maior bilheteria em 2023, o curta-metragem “Macaléia”, de Rejane Zilles, sobre a criação de obra em homenagem a Jards Macalé pelo artista Hélio Oiticica, e a comédia romântica “O Amor Dá Voltas”, de Marcos Bernstein, estrelado por Cleo Pires, Igor Angelkorte e Juliana Didone.

Com a Mostra de Cinema China Brasil, o empresário chinês Arthur Chen, naturalizado brasileiro, quer promover o intercâmbio cultural entre os dois países e mostrar ao público suas produções audiovisuais.

Como nas edições anteriores, a III Mostra de Cinema China Brasil também irá homenagear as produções dos dois países e um representante de cada filme recebe o prêmio Arara Azul pela sua relevância.

Confira a programação da mostra:

Dia 27/08 – Terça-feira

14h30m às 16h10m – Menina Pequena Como um Girassol – duração: 1h 40m

16h30m às 18h – O Amor Dá Voltas – duração: 1h39 m

18h15m às 19h15m – Sem Arrependimentos – duração: 1h

19h30m às 21h15m – Pixinguinha, Um Homem Carinhoso – duração: 1h 41m

Dia 28/08 – Quarta-feira

14h30m às 15h45m – Bezerra de Menezes: O Diário de um Espírito – duração: 75m

16h às 18h15m – Noites e Dias na Ilha De Man – duração: 2h14m

18h30m às 20h30 – Nosso Sonho – duração: 2h 01m

Dia 29/08 – Quinta-feira

14h às 16h48m – Chang An – duração: 2h 48m

17h05m às 19h15m – Raul: O Início, o Fim e o Meio – duração: 2h 8m

19h30m às 21h10m – Amor do Irmão Nordeste 2 – duração: 109 minutos

Dia 30/08 – Sexta-feira

14h30m às 16h10 – Pai Acadêmico – duração: 1h 41m

16h30m às 18h – Lâmina Errante – duração: 1h 32m

18h20m às 18h45m – Macaléia – duração: 25m

19h às 21h – 10 Segundos para Vencer – duração:1h 54m