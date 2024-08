Festival Curta Kinoforum promove lançamento do novo livro de Hermes Leal

Foto © Junior Suzuki

A 35ª edição do Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que acontece até 1º de setembro, promove a Noite de Autógrafos: Cinema por Escrito, com o lançamento dos livros “O Sentido das Paixões – Teoria Semiótica da Narrativa e da Ficção”, de Hermes Leal, e “Empoderadas Narrativas Incontidas do Audiovisual Brasileiro”, de Lilian Solá Santiago, Issis Valenzuela e Alice Marcone. Os lançamentos acontecem no dia 28 de agosto, às 19h, no anexo 4 do Espaço Augusta de Cinema.

“O Sentido das Paixões”, do escritor e cineasta Hermes Leal, revela uma nova ciência narrativa, através da Semiótica das Paixões, para desenvolver histórias e personagens para cinema e séries, abordando de forma inédita a construção visível e invisível da narrativa.

O oitavo livro do autor explica como as paixões foram fundamentais para a existência de grandes obras, e como a aplicação correta dos efeitos da paixão da “melancolia” foi determinante para a construção profunda de personagens e para a estética sensível de filmes como “Jules e Jim”, de François Truffaut, “A Doce Vida” e “Oito e Meio”, de Fellini, “Morango Silvestres”, de Bergman, “Acossado”, de Godard, e “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça.