Festival Ecocine anuncia os vencedores de sua 32ª edição

Ontem, dia 8 de dezembro, o palco do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebeu a cerimônia de encerramento da 32ª edição do Ecocine – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos. O evento premiou produções que iluminam as conexões essenciais entre o meio ambiente e os direitos humanos, reafirmando o papel transformador da arte cinematográfica.

Confira a lista de premiados:

– Melhor filme 2024 – Infância e Sustentabilidade – The Island (foto, Turquia)

– Melhor filme Povos Originários – Rionegrinas (Brasil)

– Melhor animação infantil – Bo & Trash – Infância e Sustentabilidade (Espanha)

Premiados na categoria Meio Ambiente

– Melhor curta doc MA – Memórias culinárias (Brasil)

– Melhor média doc MA – Cafuringa (Brasil)

– Melhor longa doc MA – Earth Protectors (Itália)

– Melhor curta ficção MA – Stay Strong and Be Quiet (França)

– Melhor média ficção MA – A Lenda dos Cavaleiros da Água (Brasil)

– Melhor curta animação MA – In A Nut (technically seed) Shell (EUA)

– Melhor longa animação MA – Abá e sua banda (Brasil)

– Melhor filme de arte MA – Entrophy (Groenlândia)

Premiados na categoria Direitos Humanos

– Melhor filme de arte DH – Cancer Alley Ratings (EUA)

– Melhor curta doc DH – First Frames (EUA)

– Melhor curta animação DH – We Are All Watching! (Alemanha)

– Melhor media doc DH – The shadow pandemic (Suíça)

– Melhor videoclipe DH – O invisível (Brasil)

– Melhor longa ficção DH – Pirinha (Cabo Verde)

– Melhor longa doc DH – In the Land of Palm Oil (EUA)

– Melhor curta ficção – Temporada de caça – (Brasil)

– Menção Honrosa – Himan (Irã)

– Menção Honrosa – Lavando Almas (Brasil)