Premios Platino de Cinema Ibero-Americano abre inscrições

As inscrições para os Premios Platino de Cinema Ibero-Americano 2025 estão abertas até o dia 25 de novembro no site da Academia Brasileira de Cinema. As inscrições são gratuitas para associados da Academia Brasileira de Cinema e do SICAV. Para não associados será cobrada uma taxa de R$1.000,00. A Academia e o SICAV (Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual) são responsáveis pela Comissão que indicará as 23 categorias representantes do Brasil nos Premios Platino, a maior premiação do audiovisual ibero-americano. A Comissão será formada por 15 membros: nove escolhidos em votação entre os sócios da Academia, dois indicados pela diretoria e quatro indicados pelo SICAV.

A votação da Comissão acontecerá de forma virtual, em um único turno, entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro. No dia 3 de dezembro, será feita a apuração dos votos e, em seguida, no dia 4, será realizada uma reunião para deliberar os resultados. Os indicados de todas as categorias serão informados à organização do Premios Platino no mês de dezembro.

Poderão concorrer aos Prêmios Platino 2025 as obras cinematográficas de Ficção, Animação e Documentário (filmes com duração superior a 60 minutos) que tenham estreado no Brasil em salas comerciais entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024 e as Séries de Ficção, Animação e Documentário (TV Aberta, TV Paga e Streaming) produzidas por produtoras brasileiras independentes com registro regular na Ancine, classificadas como empresa produtora brasileira independente, nos termos da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sem vínculo societário com emissoras de TV e com sede no Brasil. As séries com comprovação do lançamento da temporada entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024 estão aptas a concorrer.

Os filmes que serão lançados após o encerramento das inscrições, 25 de novembro, mas dentro do calendário estabelecido pelo Premios Platino (até 31 de dezembro), precisam anexar carta de compromisso de lançamento da distribuidora no ato da inscrição sob pena de desclassificação caso não cumpra com a regra.

Os filmes de longa-metragem precisam apresentar o CPB no ato da inscrição. Filmes e séries inscritos precisam fornecer cartaz, trailer e fotos que representam as categorias indicadas no ato da inscrição.

Os longas-metragens inscritos precisam fornecer link com senha para visualização da Comissão de Seleção.

As séries de ficção e documentário devem fornecer link com senha de um episódio para visualização da Comissão de Seleção. As séries precisam enviar comprovação de exibição no canal (TV aberta, TV paga ou streaming).

São 23 categorias elegíveis:

Premios Platino de Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção

Concorrem a esse prêmio os filmes de Ficção com mais de 60 minutos de duração. Serão indicados três títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Comédia Ibero-americana de Ficção

Concorrem a esse prêmio os filmes de Comédia com mais de 60 minutos de duração. Serão indicados três Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Filme de Animação

Concorrem a esse prêmio os filmes de Animação com mais de 60 minutos de duração. Serão indicados três Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Documentário

Concorrem a esse prêmio os filmes de Documentário com mais de 60 minutos de duração. Serão indicados três Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Ópera-Prima de Ficção Ibero-Americana

Concorrem a esse prêmio as obras de primeira direção que tenham mais de 60 minutos de duração (e sejam o primeiro filme de ficção ou animação de um/a diretor/a, ou que, não sendo dirigido exclusivamente por ele/ela, seja o primeiro filme de ficção de todos os codiretores). Caso o primeiro longa- metragem tenha sido dirigido em parceria com um ou mais diretores, então o segundo pode ser inscrito e concorrer ao prêmio. Serão indicados dois Títulos nessa categoria.

Premio Platino para Cinema e Educação em Valores

Concorrem ao Premios Platino de Cinema e Educação em Valores os filmes inscritos nas categorias de Ficção, Animação ou Documentário e que expressem, transmitam ou reflitam sobre determinados valores sociais e humanos considerados positivos para a sociedade como um todo, como a solidariedade, o companheirismo, a integridade e outros princípios. Serão indicados dois Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Direção

Concorrem a esse prêmio as/os diretoras/es de filmes de Ficção e Animação.

Serão indicados dois Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Ator

Serão indicados dois atores nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Atriz

Serão indicadas duas atrizes nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Ator Coadjuvante

Serão indicados dois atores nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Atriz Coadjuvante

Serão indicadas duas atrizes nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Música Original

Concorrem a esse prêmio o(s) compositor(es) responsável(is) pela concepção e composição da música, sendo um máximo de dois compositores por filme de Ficção e Animação. A música original indicada deve representar pelo menos 51% da duração de toda a música do filme, incluindo qualquer obra pré-existente. Serão indicados dois Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Roteiro

Concorrem ao Prêmio de Melhor Roteiro, o(s) autor(es) do roteiro original ou roteiro adaptado, baseado em qualquer obra pré-existente. Serão indicados dois Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Montagem

Serão indicados dois Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Direção de Arte

Serão indicados dois Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Direção de Fotografia

Serão indicados dois Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Som

A categoria de Melhor Som contempla o conjunto de profissionais titulares das funções de Som Direto, Edição Sonora e Mixagem de um mesmo filme. Serão indicados dois Títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Serie de Ficção ou Documentário

Concorrem a esse prêmio as séries com um mínimo de 3 episódios e um máximo de 26 episódios por temporada de produção ibero-americana de Ficção ou Documentário. O primeiro episódio da serie deve ter sido transmitido em 2024. Serão indicados três títulos nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Ator de Série

Serão indicados dois atores nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Atriz de Série

Serão indicadas duas atrizes nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Ator Coadjuvante de Série

Serão indicados dois atores nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Atriz Coadjuvante de Série

Serão indicadas duas atrizes nesta categoria.

Premio Platino de Melhor Criador de série

Concorrem a esse prêmio os criadores de séries de Ficção ou Documentários. No ato da inscrição a produção deverá indicar quem é / são o/os profissionais criadores e suas respectivas funções exercidas na série. Serão indicados dois Títulos nesta categoria.