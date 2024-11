“Ainda Estou Aqui” ultrapassa 1,8 milhão de espectadores e volta a liderar o ranking da bilheteria nacional na 3ª semana de exibição

Foto © Alile Dara Onawale

“Ainda Estou Aqui” ultrapassou a marca de 1,79 milhão de espectadores no Brasil e voltou a ocupar o primeiro lugar das bilheterias brasileiras desde quinta-feira. O diretor Walter Salles comentou os resultados: “Mais do que os números, é a volta da experiência coletiva no cinema, o fato do público se reencontrar com sua história, que merecem ser comemorados nesse momento. ’Ainda Estou Aqui’ revive a memória de uma família ao longo de 40 anos e oferece um reflexo do país durante aquele período traumático. É um filme sobre aquilo que poderíamos ter sido, sobre aquilo que perdemos, mas também um filme sobre a vida, sobre o presente e o futuro que queremos. Obrigado a cada um dos espectadores que viu o filme nas salas. É graças ao boca a boca que ‘Ainda Estou Aqui’ está reverberando dessa forma”, disse Salles.

Selecionado para mais de 50 festivais internacionais e nacionais, “Ainda estou aqui” conquista o seu quarto prêmio escolhido por um júri popular: o filme ganhou o Prêmio do Público e o Prêmio Danielle Le Roy, eleito pelo Júri Jovem no Festival de Pessac, na França, onde o filme será lançado nos cinemas no dia 15 de janeiro. Com um total de sete prêmios, o longa também foi premiado no 81ª Festival de Veneza (Melhor Roteiro); foi escolhido o Melhor Filme pelo público na 48ª Mostra de S. Paulo; no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá, e no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos, e a atriz Fernanda Torres foi eleita Melhor Atriz em filme internacional pelo Critics Choice Awards.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família, “Ainda Estou Aqui” foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional.

“Ainda Estou Aqui” é o primeiro filme Original Globoplay, produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com ARTE France e Conspiração, e distribuição da Sony Pictures.