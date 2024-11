IMS Paulista promove estreia de cópia restaurada em 4K de “Terceiro Milênio”, de Jorge Bodanzky

O Cinema do IMS Paulista promove a estreia mundial da cópia restaurada em 4K do filme “Terceiro Milênio” (1981), dirigido por Jorge Bodanzky em parceria com Wolf Gauer. A sessão de lançamento acontece no dia 28 de novembro (quinta-feira), às 20h, e contará com a presença do próprio diretor e de Kleber Mendonça Filho, curador do Cinema do IMS, que farão uma introdução especial ao filme. Com entrada gratuita, a exibição integra a mostra As Câmeras de Bodanzky. O longa-metragem encerra a programação da mostra, em cartaz no IMS Paulista desde abril.

Lançado em 1981, o filme apresenta uma viagem de campanha do senador Evandro Carreira, que partiu de Tabatinga, na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, e seguiu pelo Rio Solimões até Manaus, em busca de votos para o pleito eleitoral do governo do Amazonas. O político e sua interação ao longo do percurso com madeireiros, ribeirinhos, missionários e indígenas são o centro da narrativa cinematográfica, que oferece uma reflexão sobre a realidade da Amazônia e seus desafios.

No livro “Jorge Bodanzky: o Homem com a Câmera”, escrito por Carlos Alberto Mattos e publicado em 2006 pela Imprensa Oficial, o diretor expôs como foi a interlocução com o senador durante as filmagens de “Terceiro Milênio”: “A viagem com Evandro nos dava a oportunidade de colher impressões sobre a vida das populações ribeirinhas e as relações dos indígenas com a educação oficial, o trabalho, os religiosos etc. Mais uma vez, usávamos um expediente ‘ficcional’ para alcançar um nível documental mais profundo. Mesmo no trato com Evandro, tínhamos plena consciência de estar construindo um personagem. Pedíamos que ele fizesse para a câmera alguns pronunciamentos mais objetivos sobre ideias que apareciam dispersas nas suas falas”.

Produzido com financiamento da emissora alemã ZDF, o filme se destaca pelo estilo experimental e observacional de Bodanzky, que, ao contrário de um documentário tradicional, deixou-se conduzir pelos encontros e acontecimentos imprevistos durante a gravação do longa, revelando a complexidade da região amazônica e suas contradições. O diretor já havia colaborado com Evandro Carreira, anos antes, na realização de “Jari” (1979).

No dia 7 dezembro (sábado), às 18h, haverá um reprise da exibição do filme, também em sessão gratuita. As senhas serão distribuídas uma hora antes da exibição, com limite de uma senha por pessoa. O IMS Paulista fica na Avenida Paulista, 2424, em São Paulo.