Cinemateca Brasileira realiza 4ª edição da Mostra SAC: Espetáculo, Polêmica, Cultura

Entre os dias 10 e 20 de julho, a Cinemateca Brasileira apresenta a quarta edição da Mostra SAC: Espetáculo, Polêmica, Cultura, reafirmando a histórica parceria com a Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC) e homenageando o cinema como espaço de debate estético, político e cultural. Inspirada na missão original da SAC – exibir filmes que provoquem, que tenham valor artístico e ofereçam testemunhos sociais –, a curadoria deste ano foca na diversidade de gêneros cinematográficos. A programação de sessões consecutivas de duplas de filmes categorizados no mesmo gênero busca criar diálogos entre suspenses, comédias e romances nacionais e internacionais.

Entre os destaques nacionais estão raridades, como a nova cópia digital confeccionada especialmente para essa mostra de “O Rei do Milagre”, de Joel Barcelos, além de clássicos como “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro”, de Glauber Rocha, e “Os Inconfidentes”, de Joaquim Pedro de Andrade – obras fundamentais para se pensar o entrelaçamento entre forma estética e posicionamento político no cinema brasileiro.

A programação internacional reforça o diálogo entre tradição e modernidade, com títulos como “Metrópolis”, de Fritz Lang, e “Jules e Jim – Uma Mulher para Dois”, de François Truffaut, ao lado de filmes menos conhecidos, como o iraniano “A Morte de Yazdgerd”, de Bahram Beizai, e o egípcio “A Última Noite”, de Kamal El Sheikh.

Mais do que celebrar o cinema como patrimônio cultural, esta edição propõe uma reflexão crítica sobre a maneira como se construiu o olhar sobre o cinema brasileiro, muitas vezes, reduzido a movimentos estéticos ou discursos políticos, enquanto se negligencia os gêneros cinematográficos como ferramentas estruturantes de linguagem e comunicação. Ao reposicionar os gêneros como parte essencial da produção nacional, a mostra contribui para ampliar o entendimento do nosso audiovisual, destacando sua complexidade, sua relação com tradições universais e sua capacidade de inovação.

A 4ª Mostra SAC conta com o apoio do Arquivo Nacional, da Produções Cinematográficas LCBarreto, do Goethe-Institut São Paulo, da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil, da Embaixada da França no Brasil, do Institut Français, da Fundação Roberto Pires, da Cinearte e da Cineteca di Bologna.

A programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes das sessões.