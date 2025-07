Wagner Moura recebe a Palma de Ouro de Melhor Ator em noite de exibição de “O Agente Secreto” no Museu do Louvre

Foto © Boby for MK2

A sessão de “O Agente Secreto” no Festival Cinéma Paradiso Louvre, neste sábado (5/07), foi especial — com direito a frevo e premiação. Na cerimônia de abertura do evento, Wagner Moura recebeu a Palma de Ouro de Melhor Ator das mãos de Juliette Binoche, que presidiu o júri do Festival de Cannes, em 2025. O baiano não pôde comparecer à cerimônia de premiação do festival francês em maio, quando o diretor Kleber Mendonça Filho recebeu a honraria em seu nome.

Além da entrega do prêmio, o evento foi marcado por uma noite de frevo com os dançarinos do grupo Guerreiros do Passo, onde os espectadores puderam mergulhar no universo do filme, apresentado ao público por Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux. A sessão foi gratuita e ao ar livre, nos jardins do Museu do Louvre. Os 2.500 ingressos gratuitos da sessão se esgotaram duas semanas antes.

“O Agente Secreto” atualmente tem lançamento confirmado em 94 países nas Américas do Norte e Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente. Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, Estados Unidos e México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

Ainda em julho, a produção também ganha pré-estreias em Portugal, com sessões confirmadas para o dia 23, em Lisboa, no Cinema São Jorge, e, no dia 25, no Porto, no Cinema Trindade, com a presença de Kleber Mendonça Filho. A trajetória internacional de “O Agente Secreto” também já passou pelo Festival de Cannes, onde estreou e garantiu quatro prêmios — Melhor Diretor, Melhor Ator (Wagner Moura) e o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai) —, e pelo Festival de Cinema de Sydney.

Ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” chega oficialmente aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro, e ganha sessões especiais e antecipadas já em setembro e outubro. O longa é um thriller político, que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.