Filme de Sérgio de Carvalho e Pedro von Krüger começa a ser rodado na Amazônia peruana

“A Estirada”, longa-metragem dos cineastas Sérgio de Carvalho e Pedro von Krüger, iniciou as filmagens, que acontece entre as Amazônias peruana e brasileira, integrando equipe e elenco de diferentes países sul-americanos. A obra será rodada em dois momentos do ciclo amazônico — cheia e seca — para registrar as transformações da paisagem e também refletir os efeitos das mudanças climáticas na região. Inicialmente, as gravações acontecem na região de Pucallpa, no Peru, próxima à fronteira com o Brasil. Em agosto, as filmagens continuarão em Cruzeiro do Sul, no Acre.

Carvalho e von Krüger retomam a parceria de “Noites Alienígenas”, do qual foram, respectivamente, diretor e diretor de fotografia. O longa, vencedor de cinco prêmios no Festival de Gramado (2022), incluindo melhor filme, revelou o amazonense Adanilo, que também integra o elenco de “A Estirada”, ao lado de Bruno Gagliasso (foto) e nomes do cinema latino-americano, como os bolivianos Cristian Mercado e Erika Andia, e o peruano Fernando Bacilio. O filme teve ainda um intenso processo de casting para recrutar atores locais nas regiões e conta com a participação do povo indígena Ashaninka, reconhecido por seu protagonismo na defesa da Amazônia. A produtora executiva é a amazônida Karla Martins, também parceira da dupla de diretores em “Noites Alienígenas”.

Descrito por Carvalho como um “river movie”, uma espécie de road movie sobre as águas dos rios amazônicos, o longa acompanha dois jovens numa jornada de sobrevivência e redenção pelo coração da floresta. Guiados por um ex-integrante do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso, organização considerada terrorista pelo governo do Peru, eles atravessam terras indígenas isoladas, até entrarem em território do povo Ashaninka, onde o narcotráfico encontra resistência.

Produzido pela Saci Filmes, em parceria com a Eita Pau Produções e a Com Domínio Filmes, o longa tem coprodução e distribuição da Vitrine Filmes, e conta com patrocínio master da Petrobras.