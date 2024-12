Trinta e sete filmes serão exibidos na mostra “Sonho é subversão: 100 anos de surrealismo no cinema”

A mostra de cinema “Sonho é subversão: 100 anos de surrealismo no cinema” estará disponível na Caixa Cultural Rio de Janeiro de 10 a 22 de dezembro, com toda a programação inteiramente gratuita. Em homenagem aos 100 anos do Manifesto do Surrealismo, publicado em 1924 pelo “pai do Surrealismo”, André Breton, serão exibidos 37 filmes, entre curtas, organizados em quatro programas, médias e longas-metragens. Para mergulhar neste universo, um amplo período da história do cinema será prestigiado: dos anos 1920 até a contemporaneidade.

Com o objetivo de discutir a relevância estética e cultural do movimento, conhecido por romper as fronteiras entre sonho e realidade, inconsciente e racionalidade, serão oferecidas, também, atividades extras: dois debates, um sobre sonho, no dia 14/12, às 15h15; outro sobre loucura, no dia 21/12, às 18h; uma masterclass centrada em exposições surrealistas e no tema do estranhamento, no dia 19/12, às 18h; além de cinco sessões especiais, duas voltadas para o público infanto-juvenil, uma com acessibilidade, outras com música ao vivo e música experimental.

A mostra traz obras aclamadas, como “Um Cão Andaluz” (foto), de Luis Buñuel, “Oito e Meio”, de Federico Fellini, “A Estrada Perdida”, de David Lynch, “A Montanha Sagrada”, de Alejandro Jodorowsky, “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, o clássico da Disney “Fantasia”, entre outros títulos. A lista também inclui “O Retorno à Razão”, curta do artista surrealista Man Ray, produzido um ano antes da publicação do Manifesto. A curadoria é de Aïcha Barat, Ana Gabriela Dickstein e Diogo Cavour, com organização da Lúdica Produções.