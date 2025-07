Novo filme de Guto Parente estreia na competição internacional do FIDMarseille

A comédia dramática “Morte e Vida Madalena”, novo longa do diretor cearense Guto Parente, terá sua première mundial no festival FIDMarseille, integrando a competição internacional da 36ª edição do evento, que acontece de 8 a 13 de julho, no sul da França. O filme será exibido em três sessões, nos dias 10, 11 e 12 de julho.

Filmado no Ceará, o longa acompanha Madalena, uma produtora grávida de oito meses, que busca concluir um filme de ficção científica escrito pelo pai recém-falecido, enquanto lida com o caos de sua vida pessoal e profissional. O elenco reúne nomes como Noá Bonoba, Nataly Rocha, Tavinho Teixeira, Marcus Curvelo, David Santos e Carlos Francisco.

Ex-membro do coletivo Alumbramento e sócio da Tardo Filmes, Guto tem no currículo longas como “Estranho Caminho”, “Inferninho”, “O Clube dos Canibais”, “A Misteriosa Morte de Pérola” e “Estrada para Ythaca”, exibidos e premiados em festivais internacionais como Tribeca, Rotterdam, San Sebastian, entre outros.

Nesta edição, o FIDMarseille apresenta 120 filmes de 42 países, com 58 estreias mundiais, 51 em competição, além de mostras especiais com retrospectiva dedicada a Radu Jude, sessões públicas de apoio a artistas palestinos, programas juvenis produzidos em parceria com a Escola de Cinema de Łódź e uma exibições itinerantes pelas cidades de Avignon e Arles.

“Morte e Vida Madalena” tem produção da Tardo Filmes, coprodução do Canal Brasil e da C.R.I.M., e distribuição da Embaúba Filmes. A previsão de estreia nos cinemas é no primeiro semestre de 2026.