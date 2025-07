“Pasárgada” estreia no Canal Brasil em celebração aos 40 anos de carreira de Dira Paes

A atriz Dira Paes completa 40 anos de carreira este ano e, para celebrar, o Canal Brasil preparou uma programação especial no dia 4 de julho, a partir das 18h45. Além da estreia de “Pasárgada”, dirigido, escrito e estrelado por Dira, também irão ao ar uma entrevista inédita no Cinejornal, apresentado por Simone Zuccolotto, entre outros filmes e programas que marcaram sua trajetória no cinema.

“Pasárgada” acompanha a bióloga e ornitóloga Irene (Dira Paes), de 50 anos, que leva uma vida solitária, enquanto desenvolve seu projeto de pesquisa na Mata Atlântica, no Arraial do Sana, região serrana carioca. Ela descobre uma nova visão de vida, quando conhece Manuel (Humberto Carrão), um jovem guia que fala a língua dos pássaros. O filme denuncia o tráfico de animais e a exploração da natureza, além de investigar a importância da conexão dos indivíduos com o meio ambiente, refletindo sobre o impacto das ações humanas na biodiversidade. O longa levou o Kikito de Melhor Desenho de Som (Beto Ferraz) na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros da 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado, em 2024.

A Maratona Dira Paes também exibe os longas-metragens: “Ele, o Boto” (1987), de Walter Lima Jr.; “Corisco & Dadá” (1996), de Rosemberg Cariry; “Amarelo Manga” (2002), de Cláudio Assis; “Divino Amor” (2019), de Gabriel Mascaro; “Estamos Juntos” (2011), de Toni Venturi; “A Grande Família – O Filme” (2007), de Mauricio Farias; “Ó Paí, Ó” (2007), de Monique Gardenberg; e “2 Filhos de Francisco” (2005), de Breno Silveira.

O acervo do Canal Brasil também apresenta uma série de entrevistas da atriz que integram a maratona: Tarja Preta: Selton e Dira Paes (2005); Sangue Latino (2014); Espelho: Lázaro Ramos e Dira Paes (2017); O País do Cinema – Amarelo Manga (2016); O País do Cinema – Divino Amor (2020); TransMissão: Linn da Quebrada e Jup do Bairro com Dira Paes (2020); Novos Nomes em Cena: Paulo Betti e Dira Paes (2005); A Arte do Encontro: Tony Ramos e Dira Paes (2016); O Papel da Vida: Marina Person e Dira Paes – 2 Filhos de Francisco (2014) e Baú de Histórias: Dira Paes (2018).