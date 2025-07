“Vitória” vence prêmio do público no 4º Festival de Cinema Brasileiro em Lima

Foto © Suzanna Tierie

“Vitória”, de Andrucha Waddington, foi escolhido o melhor pelo público peruano entre os 10 longas exibidos de 20 a 25 de junho, na quarta edição do Festival de Cinema Brasileiro em Lima. O filme recebeu a maior quantidade de votos “excelente” entre as produções brasileiras. O festival é uma parceria entre a Embaixada do Brasil em Lima, o IGR – Lima, a Linhas Produções Culturais e o Centro Cultural da Pontifícia Universidade Católica do Peru (CCPUCP), onde foram exibidos os filmes.

“Vitória”, que tem no elenco a atriz Fernanda Montenegro no papel principal, é baseado em fatos reais. Uma idosa solitária, angustiada com a violência que começa a se instalar em seu bairro e em conflito com os vizinhos, começa a filmar da janela de seu apartamento a ação dos traficantes. Durante meses, ela registra em vídeo a movimentação na região, com a intenção de auxiliar a polícia.

Além de “Vitória”, o festival contou com o documentário “Milton Bituca Nascimento”, de Flavia Moraes; “Malu”, de Pedro Freire; “A Vilã das Nove”, de Teodoro Poppovic; “Retratos de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “A Metade de Nós”, de Flávio Botelho, “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi, e “Evidências do Amor”, de Pedro Antonio Paes e Zaga Martelleto. O festival deste ano também apresentou uma sessão especial em homenagem ao maestro brasileiro João Carlos Martins, considerado um dos maiores intérpretes de Bach no mundo, com a exibição de “João – O Maestro”, de Mauro Lima.