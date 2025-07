CCBB SP recebe a mostra “Japão na Tela”, que celebra 130 anos de amizade entre Brasil e Japão

Até 31 de julho, o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo recebe a mostra Japão na Tela, uma celebração que integra a comemoração dos 130 anos de amizade Brasil-Japão. Com entrada gratuita, a mostra reúne 22 filmes pertencentes ao acervo da Fundação Japão, oferecendo ao público a oportunidade de mergulhar na rica e diversa cinematografia japonesa.

Entre películas 16mm e DVDs, produzidos entre 1949 e 2010, a mostra convida o público a uma imersão na arte audiovisual do Japão. A seleção de filmes percorre diferentes gêneros e estilos, do clássico ao contemporâneo, explorando animação, drama, suspense e ação. As narrativas exibidas resgatam memórias, simbolismos e a potência narrativa do cinema japonês, criando uma conexão profunda com histórias de tradição, transformação e humanidade. A experiência promete envolver e surpreender, ampliando horizontes e revelando a riqueza da cinematografia nipônica.

Entre os destaques, “O Portal do Inferno” (foto), vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, se sobressai como uma obra-prima do período samurai, com sua estética vibrante e narrativa intensa. “A Garota que Saltou no Tempo”, um anime aclamado, encanta com sua abordagem sensível sobre viagem no tempo e amadurecimento. “Sumô, Suor e Peleja” mergulha na tradição do sumô, explorando os desafios e a honra desse esporte milenar. Já “Nós Superamos um Dia” e “Duas Voltas: 800 Metros” trazem histórias emocionantes de superação e resiliência, enquanto “O Fantasma do Bar” adiciona um toque de mistério e suspense à programação.

Ao realizar esse projeto, o CCBB SP promove o acesso à produção artística internacional, estimula o intercâmbio cultural e amplia o repertório de seu público. A parceria com a Fundação Japão celebra a longa história de diálogo e amizade entre os países por meio da arte, oferecendo uma programação gratuita, diversa e de alta qualidade.

Mostra Japão na Tela

Data: até 31 de julho

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico, São Paulo/SP

Entrada Gratuita: Ingressos disponíveis 1 hora antes de cada sessão na bilheteria do CCBB e em bb.com.br/cultura