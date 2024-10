Recém-lançado nos cinemas, “Meu Casulo de Drywall” ganha sessão com debate no MIS

No dia 3 de outubro, o longa-metragem “Meu Casulo de Drywall”, recém-lançado nos cinemas brasileiros, ganha uma sessão gratuita no MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O filme, que aborda reflexões sobre saúde mental, terá um debate após a exibição com a presença da diretora Caroline Fioratti, da atriz Maria Luisa Mendonça e do psicanalista Aldo Zaiden.

Na trama, Virgínia (Bella Piero) comemora os seus 17 anos com uma festa em sua cobertura. Apesar de tudo aparentemente perfeito, ela não consegue ignorar a ferida que cresce com o correr das horas. O dia seguinte nasce com uma tragédia que abala o condomínio: a garota está morta após cometer suicídio. Patrícia (Maria Luísa Mendonça), sua mãe, vive o luto quase a ponto de enlouquecer. Luana (Mari Oliviera) se questiona se é culpada pelo destino da melhor amiga. Nicollas (Michel Joelsas) tenta ignorar a morte da namorada refugiando-se em sexo casual com funcionários. E Gabriel (Daniel Botelho) carrega o peso de um segredo e de uma arma.

Ao explorar as diferentes formas como os personagens lidam com a tragédia, o filme busca despertar a importância da vulnerabilidade em uma sociedade que valoriza a positividade constante, de acordo com a diretora. Além disso, a trama também ressalta a importância da comunicação para olhar para a saúde mental uns dos outros.

O longa de Caroline Fioratti, responsável por projetos como a série médica “Unidade Básica” e “Um Ano Inesquecível – Inverno”, filme original da Amazon Prime Video, estreou no festival SXSW, em 2023, e chegou aos cinemas brasileiros em setembro deste ano.