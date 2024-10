Animação brasileira “Placa-Mãe” se passa em Minas Gerais

A animação brasileira “Placa-Mãe”, dirigida por Igor Bastos, conta a história de Nadi, uma androide que recebe o direito de adotar duas crianças, e as reviravoltas enfrentadas pela família a partir daí. Com distribuição da O2 Play, o filme chega aos cinemas no dia 3 de outubro.

“Placa-Mãe” é uma ficção científica que se passa no interior de Minas Gerais. No filme, Nadi é uma androide com cidadania brasileira e, com isso, tem o direito de adotar duas crianças, David e Lina. No entanto, Asafe, um digital influencer sensacionalista, cria diversas polêmicas sobre o caso com o intuito de ganhar popularidade. Em meio a tudo isso, um mal entendido leva David a fugir e viver aventuras. Enquanto o garoto lida com os perigos da cidade, Nadi tenta encontrá-lo.

“Placa-Mãe” é o primeiro longa-metragem de animação produzido no interior de Minas Gerais e o segundo do Estado. O filme foi feito ao longo de quatro anos e meio, nas cidades de Divinópolis e Nova Serrana, e envolveu mais de 250 profissionais. Em 2023, a animação foi selecionada em mais de cem festivais, passando por 30 países e ganhando 25 prêmios, tendo destaque o prêmio Coral Negro de melhor longa-metragem de animação no 44° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, um dos festivais mais importantes da America Latina, além de seleções no 56° SITGES – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya e 40° Chicago International Children’s Film Festival, entre outros.