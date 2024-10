Mostra exibe, pela primeira vez no Brasil, cópias restauradas de filmes estrelados por Zé do Caixão

O Estranho Mundo de Zé do Caixão chega ao Cine Humberto Mauro, em BH, de uma forma nunca antes vista no Brasil. Dos dias 3 a 10 de outubro, dez produções de José Mojica Marins poderão ser vistas na tela do cinema do Palácio das Artes, em cópias restauradas (DCP 4K), que serão exibidas pela primeira vez em território nacional. São longas-metragens dos anos 1960, 1970 e 2000, que constituem parte essencial da obra do cineasta, reavivados no ano em que seu personagem mais icônico completa 60 anos desde a primeira aparição nas telas. Fruto do maior projeto de restauro do cinema brasileiro, a programação centrada na filmografia de Mojica terá textos exclusivos e filmes na plataforma CineHumbertoMauroMais, especialistas convidados, uma maratona cinematográfica noite adentro e, ainda, uma palestra inédita. Os ingressos para as sessões poderão ser retirados a partir de meia hora antes de cada exibição, exceto no caso dos três últimos filmes da “Maratona Cadavérica”, para a qual a entrada única estará disponível na plataforma Eventim, a partir do meio-dia do dia 4 de outubro.

Em ambiente virtual, serão disponibilizados textos inéditos sobre a obra do diretor – escritos por Crounel Marins (filho do cineasta) e pelos críticos e pesquisadores Ewerton Belico, Beatriz Saldanha, Marcelo Miranda e Ivan Cardoso. Também estarão na plataforma, entre os dias 1º e 15 de outubro, as versões restauradas dos filmes “À Meia-Noite Levarei sua Alma” (foto, 1964) e “Esta Noite Encarnarei no teu Cadáver” (1967), os dois primeiros capítulos da trilogia clássica protagonizada por Zé do Caixão, além do curta “Mojica na Neve: Esta Noite Encarnarei em Sundance” (2001), documentário que retrata um pouco da intimidade do pai do terror brasileiro.

Na abertura da mostra, no dia 3 de outubro, às 19h, o público terá a oportunidade de conferir uma sessão especial do clássico “O Despertar da Besta” (1970), comentado por Crounel Marins e por Carlos Primati – crítico e pesquisador especializado em cinema fantástico. Destaque também, no segundo dia da mostra, para a “Maratona Cadavérica”, que seguirá até a madrugada, com sessões apresentadas também pelo filho de Marins e por Primati. Dentro desta maratona, e como complemento à programação, haverá ainda uma atividade formativa especial: Paulo Sacramento, coordenador técnico e artístico do restauro dos filmes de Mojica, irá oferecer uma palestra em primeira mão sobre as possibilidades técnicas atualmente disponíveis para o restauro de filmes antigos, além de apresentar um panorama sobre as dificuldades e resultados alcançados no projeto específico dos filmes do realizador brasileiro.

A mostra O Estranho Mundo de Zé do Caixão é realizada pelo Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e Fundação Clóvis Salgado. A ação é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Governo Federal, Brasil: União e Reconstrução. As atividades da Fundação Clóvis Salgado têm Patrocínio Master da Cemig e do Instituto Cultural Vale, Patrocínio Prime do Instituto Unimed-BH e da ArcelorMittal, Patrocínio da Vivo e correalização da APPA – Cultura & Patrimônio. A mostra “O Estranho Mundo de Zé do Caixão” conta com recursos da Lei Paulo Gustavo em Minas Gerais (LPG-MG).

Mostra O Estranho Mundo de Zé do Caixão

Data: 3 a 10 de outubro

Local: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537, Centro, Belo Horizonte)

Entrada gratuita, com retirada de ingresso a partir de meia hora antes de cada sessão, na bilheteria do cinema

Informações para o público: (31) 3236-7400 / www.fcs.mg.gov.br