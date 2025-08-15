Inscrições para o edital Arranjos Regionais do Audiovisual são prorrogadas até 22 de agosto

O Ministério da Cultura (MinC) prorrogou o prazo de inscrições para o Edital de Chamamento Público Nº 4/2025 – Arranjos Regionais. Os órgãos e entidades públicas culturais interessados terão até as 18 horas (horário de Brasília) do dia 22 de agosto para enviar suas propostas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Mapa da Cultura.

A data foi estendida para assegurar a ampla participação dos órgãos interessados, uma vez que uma manutenção e atualização do sistema afetará diretamente o Mapa da Cultura entre os dias 15 e 17 de agosto, coincidindo com a, então, data de encerramento do edital.

A chamada pública prevê um investimento total de R$ 300 milhões para fomentar a produção audiovisual e fortalecer iniciativas locais em todo o Brasil, com ênfase na nacionalização dos recursos.

O edital é destinado exclusivamente a órgãos e entidades públicas culturais de estados e municípios. Do montante, R$ 210 milhões (70%) serão direcionados para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Outros R$ 90 milhões (30%) contemplarão a região Sul e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.