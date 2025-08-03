3º Festival Curta! Documentários anuncia as produções vencedoras em evento de encerramento

Foto: Série “Amazônia – Arqueologia da Floresta – 2ª Temporada”, de Tatiana Toffoli

Consolidado como uma importante vitrine para a produção independente nacional, o 3º Festival Curta! Documentários anunciou seus vencedores na noite de ontem, 8 de agosto, em cerimônia no Estação NET Gávea, no Rio de Janeiro, apresentada por Juliana Zalfa e Gregorio Cheskis, com transmissão ao vivo pelo YouTube do canal para todo o Brasil. Com o aumento de 51% de exibição dos conteúdos em relação à edição anterior, o festival premiou sete produções entre os mais de 150 conteúdos que foram disponibilizados gratuitamente ao público durante mais de um mês de exibição. O evento contou com patrocínio da Claro através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Na Mostra Produção Canal Curta!, os vencedores foram o documentário “O Nascimento de H. Teixeira”, dirigido por Roberta Canuto, na categoria Humanidades, e a série “Brasil Visual – 2ª Temporada”, de Rosa Melo, na categoria Artes. A mostra foi composta por obras viabilizadas pelo FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e que estrearam entre junho de 2024 e maio de 2025 no canal. Após dez finalistas indicados pelo voto popular, um júri técnico formado por nomes reconhecidos da cultura nacional definiram os ganhadores.

Nesta edição, compuseram o júri da categoria Artes: Adriana Rattes, diretora do Grupo Estação; Inácio Araujo, crítico de cinema da Folha S.Paulo; Letrux, cantora e compositora; Marieta Severo, atriz e produtora teatral; e Paulo Sergio Duarte, crítico de arte. Eles premiaram a série “Brasil Visual” “por conseguir tratar de temas variados sem perder a unidade como projeto e por destacar a diversidade e a potência que são as marcas do Brasil”. A produção reflete, em 13 episódios, a expansão da arte a partir de produções artísticas contemporâneas que representam o povo brasileiro.

Em Humanidades, o documentário sobre a escritora e imortal da ABL Heloísa Teixeira – falecida em março último – recebeu o prêmio “por ser uma obra poética, delicada, sensível e profundamente feminina”. O júri foi formado por Ana Flávia Magalhães Pinto, historiadora e professora da UnB; Christian Dunker, psicanalista e professor da USP; Lilia Schwarcz, antropóloga, historiadora e professora da USP; Marcelo Balbio, editor do Segundo Caderno de O Globo; e Sueli Carneiro, filósofa e escritora. No filme, Heloísa revive, em depoimentos exclusivos e com imagens de arquivo familiar, sua trajetória de questionamentos, trabalho e ideais.

Os ganhadores da mostra Outras Janelas também foram conhecidos. Escolhidos através do voto popular, na categoria Humanidades a premiada foi a série “Amazônia – Arqueologia da Floresta – 2ª Temporada”, de Tatiana Toffoli, que registra uma equipe de arqueólogos com o objetivo de identificar indícios de antigas ocupações humanas. E em Artes, a vencedora foi a série “Olhares do Norte: Pará”, de Adrianna Oliveira, Fernando Segtowick, Matheus Almeida do Nascimento e Thiago Pelaes, que em 13 episódios conta a história de vida e a produção artística de fotógrafos e fotógrafas do estado do Pará.

A obra com relevância para o mercado educacional selecionada para o Prêmio CurtaEdu foi o documentário “Brizola”, de Marco Abujamra. O júri formado por Katia Montinelli, Vanessa de Araújo, Kim Queiroz e Luisa Müller considerou-o vencedor “por ser construído com linguagem acessível e fontes históricas sólidas e por nos devolver o sentido de um projeto de país em que educação pública, justiça social e democracia caminham juntas”. Com depoimentos inéditos, o filme fala da formação política brasileira, de Getúlio Vargas ao século XXI, através da trajetória do ex-governador Leonel Brizola.

O Prêmio Aquisição Canal Curta! foi para o documentário “O Avô na Sala da Estar: a Prosa Leve de Antonio Candido”, dirigido por Marcelo Machado e Fabiana Werneck, que apresenta uma biografia afetiva de um dos maiores intelectuais brasileiros: Antonio Candido. E recebeu Menção Honrosa da curadoria do Curta!, o documentário “Macaléia”, de Rejane Zilles, sobre a amizade de Hélio Oiticica e Jards Macalé. As obras dividirão prêmios que somam até R$170 mil, incluindo vouchers de serviços dos parceiros Start Locadora e Quanta.

Entre os dias 12 e 15 de agosto serão exibidos no canal Curta! os filmes vencedores da mostra Produção Canal Curta! e do Prêmio CurtaEdu. A segunda temporada de “Brasil Visual” e os documentários “O Nascimento de H.Teixeira” e “Brizola” também estão disponíveis no CurtaOn – Clube de Documentários.

Confira a programação:

Dia 12, às 20h40 – episódios “Memórias: Fragmentos do Invisível” e “Corpo Máquina” – série “Brasil Visual – 2ªT”

Dia 14, às 21h30 – documentário “O Nascimento de H. Teixeira”

Dia 15, às 22h15 – documentário “Brizola”