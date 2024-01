“Os Rejeitados” presta tributo aos professores, à História e ao talento de Pagnol e Giamatti

Por Maria do Rosário Caetano

O ator Paul Giamatti, protagonista de “Os Rejeitados” – estreia dessa quinta-feira, 11 de janeiro, nos cinemas brasileiros – dedicou “aos professores” o seu Globo de Ouro, conquistado em cerimônia na noite do último domingo hollywoodiano.

Dedicatória mais que pertinente, pois ele interpreta um professor de História Antiga, mal-humorado e durão, embora apaixonado por seu ofício. A ponto de manter caixa cheia de exemplares do livro “Meditações” (O Diário do Imperador Estóico), de Marco Aurélio, para, se for o caso, presentear um aluno ou um (possível) amigo.

“Os Rejeitados”, oitavo longa-metragem do estadunidense (de origem grega) Alexander Payne, chegou à festa do Globo de Ouro como um patinho feio. Tinha, para ofuscá-lo, títulos da grandeza do premiadíssimo “Oppenheimer”, de “Assassinos da Lua das Flores”, de “Pobres Criaturas” e de “O Maestro”. Este, a cinebiografia de Leonard Bernstein, projeto milionário do diretor e protagonista Bradley Cooper, saiu de mãos abanando.

Já o filme de Payne, uma produção de custo modesto, sem um astro (ou galã) para atrair multidões, foi o primeiro filme a receber prêmio naquela noite em que o Globo de Ouro reconquistou sua credibilidade. A esfuziante e pouco conhecida afro-americana Da’vine Joy Randolph, de 37 anos, ganhou o troféu de melhor atriz coadjuvante. Tudo leva a crer que ela triunfará, também, na noite do Oscar, no dia 10 de março.

As chances de Paul Giamatti, de 56 anos, ser premiado pela Academia existem. Afinal, ele é um grande ator e protagoniza show memorável em “Os Rejeitados”. Mas seu Globo de Ouro foi conquistado na categoria “comédia ou musical” (mesmo que o filme seja mais dramático que cômico). No Oscar, cinco candidatos a melhor ator disputam a estatueta, independente do gênero dos filmes pelos quais concorrem. E aí Gianatti terá um rival poderoso a enfrentar – o irlandês Cillian Murphy, brilhante e arrebatador no papel de um dos criadores da bomba atômica, Julius Robert Oppenheimer. No páreo estará, também, Bradley “Bernstein” Cooper.

Se Paul Giamatti quisesse dar ainda mais charme ao seu agradecimento na noite do Globo de Ouro, poderia ter lembrado o cineasta francês Marcel Pagnol (1895-1974), filho de professor primário e ele mesmo professor, antes de tornar-se escritor e cineasta.

Alexander Payne contou ao Valor Econômico que “Os Rejeitados” nasceu do filme ‘Merlusse’ (Marcel Pagnol, 1935) e das lembranças que guardou de professor de Latim, durão no ambiente escolar (e, por isso, odiado pelos alunos) e boa gente fora dos limites acadêmicos.

Comparemos as duas narrativas. O filme contemporâneo conta a história de um professor, envolto em tarefa nada animadora. Ele deverá passar o Natal e o Revéillon com um pequeno grupo de alunos, os “rejeitados” do título, nos limites de um colégio interno (lá fora, a neve cai, espessa). Afinal, os parentes dos adolescentes os excluíram, por razões diversas, das celebrações de final de ano. O professor tem um olho de vidro, é muito caxias, disciplinador obstinado e odiado pelos alunos (todos, sem exceção). A alimentação será garantida por outra “rejeitada”, a cozinheira Mary Lamb, que remói as dores da perda do filho, que fora obrigado a lutar no Vietnã.

A sinopse de “Merlusse”: um professor de internato para meninos – odiado pelos alunos, porque fede, tem um olho de vidro e é muito rígido – vê-se obrigado a cuidar, no período do Natal, de um pequeno grupo de meninos lá deixados por suas famílias. Os garotos pregam todo tipo de peça no Prof. Merlusse. Na manhã do Natal, porém, eles acordam e uma grande surpresa espera por eles.

O roteirista de Payne, seu colaborador David Hemingson, recriou a história de Pagnol, adaptando-a um liceu na Nova Inglaterra no alvorecer dos anos 1970. Afinal, o cineasta francês, que tinha Orson Welles entre seus admiradores (em especial de “A Mulher do Padeiro”, de 1937) realizou seu filme 90 anos atrás.

“Os Rejeitados” se passa no auge da Guerra do Vietnã. O professor Paul Hunham é um estudioso do passado, apaixonado pelas Guerras Púnicas e, claro, pelo “imperador estoico”, Marco Aurélio (121-180). Em quem, claro, ele se espelha, pois como o governante do outrora poderoso Império Romano, o mestre das geladas cercanias do internato é uma pessoa indiferente ao prazer e à alegria. Só parece acreditar no estudo, na dedicação, na virtude, na razão.

O personagem de Giamatti vive para o trabalho, sonha em realizar uma monografia, quem sabe um livro, faz o possível para inculcar nos adolescentes o conhecimento da História, que tanto o mobiliza. Tem explicação médica para o odor que exala, perde a paciência, mas – como num filme de Pagnol, um humanista à francesa – estabelecerá relações de afeto com o seu principal pupilo, Angus Tully (o estreante Dominic Sessa).

O trio, aliás, joga um bolão. Os diálogos de David Hemingson são sintéticos e irônicos, os personagens complexos, as ações vão se encadeando de forma a tornar-se cada vez mais envolventes. O espectador acaba apaixonado pelo trio de “rejeitados”.

Os professores, a quem Giamatti dedicou seu Globo de Ouro – em especial os de História – têm tudo para gostar do filme. Afinal, podem não ser obrigados a atuar como babysitter de marmanjos esquecidos pela família justo no período dos festejos de fim de ano. Mas sabem muito bem o que é trabalhar com adolescentes tomados por hormônios em ebulição e com a atenção longe, muito longe, do quadro-negro (ou verde).

Os Rejeitados | The Holdovers

EUA, 2023, 2h13′

Direção: Alexander Payne

Elenco: Paul Giamatti, Da’vine Joy Randolph, Dominic Sessa, Brady Hepner, Carrie Preston, Gillian Vigman, Darby Lee-Stack, Michel Provost

Roteiro: David Hemingson

Fotografia: Eigil Bryld

Trilha sonora: Mark Orton

Produção: Miramax e Gran Via