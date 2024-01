Fest Cine Itabaiana recebe inscrições até 25 de fevereiro

Depois de três anos, o Festival Internacional de Cinema de Itabaiana está de volta. Realizadores e produtores culturais que desejam participar do maior festival do audiovisual e único internacional do estado de Sergipe podem se inscrever até o dia 25 de fevereiro, pela plataforma FilmFreeway (https://filmfreeway.com/festcineitabaiana).

Os filmes devem ter até 40 minutos de duração e terem sido concluídos a partir de 2022, com temática livre, nas modalidades: Curta-metragem, Animação, Documentário, Experimental, Videoclipe e Videodança. Para realizadores de obras em língua estrangeira, no ato da inscrição e para fins de seleção, é obrigatório o envio de legendas em português ou inglês. Ainda para validação da inscrição do filme é necessário o envio de informações como still, país de produção e ficha técnica completa.

Os filmes serão divididos em três mostras oficiais: Mostra Competitiva Internacional de Curtas, Mostra Competitiva Nacional de Curtas e Mostra Competitiva Sergipana de Curtas. Para concorrer a esta última, os filmes devem ter na sua equipe, três realizadores naturais ou residentes no estado de Sergipe. Para a inscrição ser validada nesta categoria é necessário enviar comprovante de nascimento ou residência dos realizadores sergipanos para o e-mail festcineitabaiana@gmail.com.

Os curtas exibidos concorrem as seguintes categorias: Melhor Curta Sergipano; Melhor Curta Brasileiro; Melhor Curta Internacional; Melhor Videoclipe; Melhor Curta (Votação Popular); Melhor Diretor; Melhor Roteiro; Melhor Ator; Melhor Atriz; Melhor Direção de Fotografia; Melhor Direção de Arte; Melhor Trilha Sonora; Melhor Som e Melhor Edição.

Em menos de um mês de inscrição, o Fest Cine Itabaiana já conta com mais de 400 obras inscritas. A pretensão da organização é superar as 1.492 inscrições efetivadas na última edição do evento que aconteceu em 2021.

O regulamento completo está disponível em http://linktree.com/festcineitabaiana.