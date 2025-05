Curta brasileiro “Alice” vence o Festival Hot Docs e está qualificado a disputar o Oscar

O curta-metragem brasileiro “Alice”, dirigido pelo cineasta Gabriel Novis e coproduzido pela Los Films e pela MyMama Entertainment, venceu, em 2 de maio, o Festival Hot Docs na categoria Melhor Documentário Internacional de Curta-Metragem. Com o prêmio, o filme está qualificado para disputar o Oscar.

Em seu discurso de anúncio do prêmio, o júri do festival exaltou a sensibilidade e a relevância da obra: “Pela maneira sensível, matizada e brilhante com que a cinematografia e o roteiro nos levam à experiência da protagonista e nos transportam para uma realidade que é ao mesmo tempo cheia de bondade e beleza, mas também extremamente perigosa e ameaçadora para as pessoas trans em todos os lugares, o júri concede o prêmio Hot Docs de Melhor Documentário Internacional de Curta-Metragem a Gabriel Novis por ‘Alice’”.

O documentário retrata a história de Alice, multiartista trans alagoana e amiga de infância do diretor, e sua jornada de retorno ao surfe como uma forma de lidar com o luto pela morte do pai. A narrativa, contada sob a perspectiva da própria protagonista, revela suas vivências em locais marcantes de sua juventude em Alagoas, enquanto questiona a elitização, a misoginia e a transfobia presentes na comunidade surfista.

Novis constrói um retrato íntimo e poético, reforçando seu estilo de direção que mistura aventura, descoberta e humanidade. O filme promove um debate urgente sobre diversidade e inclusão no surfe, enquanto celebra a resiliência e a arte de Alice.

Em sua próxima parada no circuito de festivais, “Alice” será exibido na Mostra Competitiva do 40º Festival Internacional de Cinema Guadalajara, um dos mais importantes da América Latina que será realizado entre os dias 6 e 14 de junho.