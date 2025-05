CineSesc realiza debate sobre a regulamentação do streaming no Brasil

Diante do crescente impacto das plataformas de streaming, torna-se urgente debater sua regulamentação através de políticas públicas. Cotas para o cinema brasileiro, curadoria, investimento em produções nacionais, soberania cultural são algumas das questões em jogo quando se trata da regulamentação. Neste debate, participarão pessoas atuantes nos campos da realização, distribuição e das políticas públicas para o audiovisual, além do público em geral, para refletir sobre o cenário atual e as perspectivas de regulamentação streaming no Brasil.

O encontro tem entrada gratuita, sem necessidade de cadastro prévio, com a participação de Alfredo Manevy, Daniel Jaber e Tatiana Carvalho da Costa, mediados por Liliana Bernartt.