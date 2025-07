Panvision lança Catálogo de Fornecedores Sustentáveis para produção audiovisual da América Latina

A Associação Cultural Panvision lançou a 1ª edição do Catálogo de Fornecedores Sustentáveis para a produção audiovisual da América Latina, realizada pelo grupo de trabalho EcoVision. O manual apresenta uma lista com empresas de seis países com perspectiva global em todas as produções, escalas e temáticas que envolvem as questões ambientais, sociais e econômicas. São eles: Argentina, Brasil, Colômbia, México, Peru e Uruguai.

O Catálogo EcoVision não é uma certificação, mas uma listagem de empresas que declararam operar com boas práticas de sustentabilidade. Os fornecedores apresentados no manual representam ações diferenciadas que podem servir como estudos de caso e inspiração para a replicação de modelos sustentáveis adaptados a diferentes realidades locais.

Além de atender à crescente demanda por soluções sustentáveis, o Catálogo EcoVision promove uma mudança estrutural na forma como a produção audiovisual é planejada e executada.

Os fornecedores listados no catálogo foram avaliados com base em três pilares: Sustentabilidade Ambiental; Compromisso Social e Inclusão; Governança e Transparência. O processo de seleção contou com indicações de redes do setor audiovisual e entidades especializadas, pesquisas de mercado e análise de certificações ambientais e sociais, e formulários e entrevistas para validar práticas sustentáveis.

O catálogo pode ser acessado pelo site panvision.com.br/ecovision.php.

No final do ano passado, a Associação Cultural Panvision também lançou oficialmente a Calculadora EcoVision, uma inovação pioneira no continente latino-americano para medir e reduzir a pegada de carbono em produções audiovisuais, idealizada pelo grupo de trabalho EcoVision em parceria com a PróMálaga, da Espanha.

O grupo foi criado em 2021 e é formado por seis profissionais da área cinematográfica: Alejandra Marano (Argentina), Daniel Celli (Brasil), Gustavo Castro (Argentina), Marilha Naccari (Brasil), Mauro Garcia (Brasil) e Tiago Santos (Brasil).