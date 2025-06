Governo de SP anuncia novas cidades parceiras da São Paulo State Film Commission

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anunciou mais 11 novas cidades que serão parceiras da São Paulo State Film Commission. O anúncio destaca as inclusões das cidades de Atibaia, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Eldorado, Hortolândia, Indaiatuba, Itapetininga, Joanópolis, Ribeirão Pires, São José dos Campos e Taubaté, como possíveis locações para filmagens audiovisuais. O catálogo completo com informações detalhadas sobre as cidades está disponível no site spstatefilmcommission.org.br.

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista e visa não só identificar as cidades foco, mas também mapear as locações e a infraestrutura disponível em cada uma delas. No catálogo, que agora conta com 21 cidades paulistas, é possível visualizar fotos, além de filtrar por diversas características dos municípios, como paisagens, elementos naturais e arquitetônicos, identidades culturais, características geográficas e variedade de esportes radicais.

O desenvolvimento da Film Commission estadual também envolve o apoio na criação de comissões municipais, que serão essenciais para fomentar a produção audiovisual em todo o estado. Além de apoiar o mapeamento de locações e infraestrutura, o plano inclui a implementação de protocolos de filmagens e a capacitação de gestores locais, garantindo um ambiente ainda mais favorável para as produções. A entrada dessas novas cidades demonstra o quanto o audiovisual pode ser uma ferramenta poderosa de transformação, geração de emprego, renda e valorização do patrimônio local.

O Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista está sendo desenvolvido em colaboração com o Museu da Imagem e do Som (MIS) e apoio de uma consultoria técnica especializada. As 10 primeiras cidades paulistas parceiras foram anunciadas durante o Festival de Cinema de Cannes, na França, são elas: Amparo, Bananal, Bauru, Botucatu, Iguape, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos e São João da Boa Vista.

O estado de São Paulo conta com uma imensa variedade de cenários, desde o litoral atlântico, com suas extensas praias, até trechos da Mata Atlântica. A grande pluralidade cultural do estado também é evidenciada pela arquitetura, que preserva a história de várias épocas.

Com mais de 60% da produção audiovisual nacional concentrada em São Paulo, o estado se consolidou como um polo robusto da indústria, contando com profissionais altamente qualificados e infraestrutura de excelência. Entre os recursos disponíveis estão empresas de locação de equipamentos, estúdios de gravação e finalização, laboratórios de som e imagem de ponta, e técnicos especializados em diversas áreas.

Além disso, o estado se destaca pela sua infraestrutura, que inclui uma vasta rede de hotéis, uma gastronomia diversificada e logística facilitada por aeroportos e rodovias bem conectados.