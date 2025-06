Workshops do São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo tem inscrições prorrogadas

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, prorrogou as inscrições para os workshops do São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo até o dia 4 de junho. Voltado a profissionais e estudantes do setor no Brasil, o evento gratuito, conta com quase 500 vagas, em seis frentes temáticas: coprodução, financiamento, sustentabilidade, acessibilidade, vendas e festivais e mercados. A programação acontece entre os dias 3 e 13 de julho, na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em Higienópolis. As inscrições devem ser feitas pelo site spaudiovisualhub.com.br, onde também estão disponíveis os editais, regulamentos e demais informações.

A programação dos workshops contempla temas estratégicos para o desenvolvimento do setor, como coprodução internacional, com foco em estruturas e modelos de parceria entre empresas de diferentes países, e fundos internacionais, que abordam os principais mecanismos de financiamento disponíveis no exterior. Também entram em pauta as filmagens verdes, com boas práticas e diretrizes para produções mais sustentáveis, e a acessibilidade nas produções, com ferramentas e metodologias para tornar as obras mais inclusivas a públicos diversos.

Outro destaque são as vendas internacionais, com estratégias de comercialização no mercado global, negociação com distribuidores e agentes de vendas. A programação ainda inclui orientações sobre como posicionar projetos e obras em festivais e mercados internacionais e técnicas de pitching voltadas à apresentação de longas-metragens de ficção, com simulações práticas que ajudam a aprimorar a construção de argumentos e a comunicação de ideias.

Com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e apoio da Lei Paulo Gustavo, a iniciativa integra o Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista e visa fortalecer e internacionalizar o setor no Estado.