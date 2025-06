NordesteLAB prorroga inscrições para Rodadas de Negócios até dia 3 de junho

As inscrições para as Rodadas de Negócios do NordesteLAB foram prorrogadas até o dia 3 de junho. Podem se inscrever realizadores e empresas produtoras audiovisuais independentes de qualquer porte com CNPJ, incluindo com registro MEI, com sede nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. As inscrições podem ser feitas no site, através do site www.nordestelab.com.br . O evento será realizado de 5 a 8 de agosto, no Goethe-Institut, em Salvador (BA).

Nesta edição, mais de 30 players já confirmaram participação nas Rodadas de Negócios do NordesteLAB. Entre eles, streamings como Amazon, Globoplay, Max e Looke; canais de TV aberta e fechada como Globo, GNT, Canal Brasil, Gloob e Futura, além de distribuidoras de filmes, séries e reality como Downtown Filmes, Gullane+, Paramount Pictures Brasil, Encripta e Conspiração.

Realizado pelo Laboratório Audiovisual e pelo Audiovisual em Todos os Eixos, com apoio do Goethe-Institut e parceria do YouTube, o NordesteLAB reúne em sua programação, além das rodadas de negócios, mesas temáticas, clínicas jurídicas, masterclasses e laboratório universitário.

O projeto NordesteLAB foi contemplado pelo edital Gregórios – Ano IV com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal.

O projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.