22º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá tem inscrições abertas até 6 de junho

O 22º Festival de Cinema de Cuiabá – Cinemato, que acontece de 14 a 20 de julho, está com inscrições abertas até o dia 6 de junho para curtas e longas-metragens. Este ano, o evento traz o tema “Decolonizando a Amazônia” e irá homenagear o cineasta da Selva Silvino Santos. As inscrições devem ser realizadas no site www.festivalcinemato.com.br.

Com realização do Instituto INCA-Inclusão, Cidadania e Ação, patrocínio do Governo do Estado de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), parceria com a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev – UMFT), Primeiro Plano Cinema e Vídeo, é uma ação que otimiza e impulsiona o desenvolvimento autossustentável, a responsabilidade social e a governança corporativa da economia criativa por meio dos filmes e projetos culturais diversos que se convergem durante o festival.

Tem o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer, Cineclube Coxiponés -UFMT, Curso de Cinema e Audiovisual da UFMT, Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT).