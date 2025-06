Abertas as inscrições para oficinas e atividades formativas do Fica 2025

Estão abertas as inscrições para as oficinas da programação formativa do 26º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – Fica. As atividades são gratuitas e serão realizadas entre os dias 11 e 13 de junho, na cidade de Goiás. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de junho, por meio da plataforma Plateia Editais, disponível no site oficial do festival, fica.go.gov.br. As vagas são limitadas.

Entre as opções da programação formativa, está o Laboratório de Roteiros – Fundamentos da Escrita de Roteiro, oficina realizada em parceria com a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) e coordenada por Francine Barbosa. A atividade acontecerá entre os dias 11 e 13, das 9h às 12h, com carga horária total de 8 horas e 20 vagas disponíveis.

A Oficina de Comunicação Estratégica para Projetos Ambientais, coordenada por Caio Coimbra (Apply Brasil e MapBiomas), será realizada nos dias 11 e 12 de junho, das 9h às 12h, com carga horária de 6 horas e 20 vagas. O curso tem como objetivo desenvolver noções básicas e aplicáveis de comunicação estratégica voltada a causas ambientais.

A programação inclui ainda a Oficina de Roteiros: Aprendendo com “Oeste Outra Vez”, coordenada por Érico Rassi, diretor do premiado longa “Oeste Outra Vez”, vencedor do último Festival de Gramado. O filme, um faroeste contemporâneo inteiramente produzido e filmado em Goiás, aborda temas como machismo e violência com forte apelo narrativo. A oficina acontece nos dias 12 e 13 de junho, das 9h às 12h, com 6 horas de carga horária e 20 vagas.

Por fim, o Fica 2025 também oferece a oficina EcoExpress – Produção de Vídeos Curtos para Impacto Ambiental, coordenada por Gregório Albuquerque (Fiocruz), que será realizada no dia 13 de junho, das 9h às 11h, com carga horária de 2 horas e 12 vagas disponíveis. A proposta é capacitar os participantes a criar e editar vídeos curtos sobre temas ambientais utilizando apenas smartphones.

Com o tema “Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima”, o Fica 2025 acontece entre os dias 10 e 15 de junho e traz uma extensa programação gratuita que inclui mostras competitivas de cinema, oficinas, atrações culturais, atividades ambientais, sessões voltadas ao público infantil, shows musicais, além de fóruns e debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional.