Cabíria Festival abre inscrições para atividades gratuitas em São Paulo

O Cabíria Festival, dedicado à representatividade feminina e à diversidade no audiovisual, realiza, em São Paulo, sua sexta edição, entre os dias 18 e 24 de julho. Com programação gratuita, promove, no CineSesc, uma mostra de filmes e encontros com cineastas e, na ESPM, atividades de formação como palestras, masterclasses e painéis, que estão com inscrições abertas através do site cabiria.com.br. Online, o evento se estende até dia 4 de agosto para todo o Brasil pela plataforma Spcine Play. Toda a programação é gratuita e conta com o patrocínio da Spcine e realização do Sesc e da Lei Paulo Gustavo.

Entre os destaques da programação formativa estão as masterclasses com a pesquisadora e cineasta Nayla Guerra, “Formação Spcine Convida: Cabíria Festival – Entre apagamentos e resistências – Curtas-metragens feitos por diretoras brasileiras (1966-1985)”, que fará uma revisão da história do cinema brasileiro, colocando em primeiro plano filmes de curta-metragem dirigidos por mulheres no período da ditadura civil-militar; com a roteirista Iana Cossoy Paro, “Encontro LAB – Estruturas narrativas não hegemônicas e personagens imperfeitas”, que, a partir de questionamentos fará provocações que estimulem a escrita ou reescrita de relatos para o audiovisual.

O bate-papo entre Duda Porto de Souza, head de conteúdo da Marinha Farinha Filmes, com a cineasta e antropóloga Maira Bühler, “Encontro LAB – Paradiso Multiplica – O lugar da alteridade no processo criativo”, vai abordar como a formação em antropologia da cineasta compõe seus trabalhos como roteirista de longas e séries de ficção. A palestra com a roteirista e doutoranda em Comunicação Kariny Martins, “Encontro LAB – Ficção especulativa no Cinema Negro Brasileiro”, traz um olhar voltado aos filmes criados a partir da experiência colonial e as narrativas do cinema negro nacional. Já o estudo de caso com a escritora e roteirista Maria Elena Morán, as atrizes Ayomi Domenica e Heloísa Pires e a diretora de arte María Mesquita, “Encontro Sessão Telecine e Prêmio Cabíria – Sessão comentada do filme ‘Levante'”, comenta o processo criativo de desenvolvimento e arranjos de produção da obra, que obteve o 1º lugar no Prêmio Cabíria, em 2018.

O filme “Avenida Beira-Mar”, de Maju de Paiva e Bernardo Florim, que acaba de ser premiado no Festival Cinema de Guadalajara, será tema de painel com participações da cineasta, Barbara Sturm, diretora da Elo Studios e criadora do Selo Elas, juntamente com Gabriel Cohen, do Telecine, e Gabriel Corrêa e Castro, da Viralata Produções. O roteiro foi contemplado em 2020 com o Prêmio Selo Elas Cabíria Telecine, que impulsionou a produção da obra, ainda inédita no Brasil. A programação de painéis inclui também um debate sobre os desafios de uma curadoria global e representativa, com as presenças das curadoras da mostra de filmes do festival, a pesquisadora e distribuidora Letícia Santinon e a jornalista e doutoranda Mariana Queen Nwabasili, e da curadora chefe da Berlinale Shorts, Anna Henckel-Donnersmarck (“Encontro Festival – Painel: Eixos curatoriais globais – Desafios e Expectativas”); e o “Painel Globo – Melodrama: revisitações e representatividade”, com a diretora e roteirista Larissa Fernandes e a autora roteirista Renata Sofia, com mediação da jornalista Paula Jacob.

As oficinas serão ministradas pelas jornalistas e críticas de cinema Flavia Guerra e Lorenna Montenegro (“Encontro Festival – Crítica Cinematográfica e Filmografias Feministas”), sobre a crítica em cinema a partir de uma perspectiva e historiografia feminista, e com produtor executivo e de desenvolvimento, atual diretor de conteúdo da Paris Filmes, Adrien Muselet (“Encontro LAB – Os primeiros 10 minutos”), que, através de estudos de caso, vai discorrer sobre a importância dos primeiros minutos das narrativas audiovisuais para a venda de projetos e impacto da audiência.

Também na programação, o “Encontro LAB – Rádio Novelo Apresenta – As possibilidades do áudio” reunirá as jornalistas Bárbara Rubira, Bia Guimarães e Carol Pires, com mediação de Branca Vianna, para contar histórias apuradas por elas e as estratégias narrativas usadas em cada pauta.