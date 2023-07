Filma Bauru tem inscrições abertas

Estão abertas, até 31 de julho, as inscrições para o 5º Filma Bauru – Festival de Cinema do Interior, que promove a circulação de obras audiovisuais produzidas no Estado de São Paulo, com exceção da Capital, por meio de mostras competitivas e não-competitivas.

Podem participar curtas-metragens de ficção, animação e documentário, curtas experimentais, videoclipes e videoartes de até 20 minutos, feitos entre 2021 e 2023, em cidades paulistas, exceto na Capital. O evento é totalmente gratuito.

Após processo de curadoria, os produtos selecionados serão ranqueados e exibidos de 3 a 7 de outubro, em formato híbrido, com premiação das obras melhor avaliadas nas quatro categorias da mostra competitiva.

O objetivo do festival é ampliar a formação de público para produções cinematográficas regionais, promovendo, assim, a descentralização das atividades culturais, historicamente concentradas nas capitais do país. Em 2023, o evento chega à sua 5ª edição, sendo as outras realizadas em 2014, 2018, 2019 e 2021.

A programação também inclui ações formativas gratuitas, como oficinas de crítica cinematográfica (online), oficinas de criação de curtas-metragens para alunos do Ensino Médio (presencial) da cidade e mesas redondas voltadas ao aprimoramento de profissionais e estudantes da área (online).

Neste ano, o festival também retoma a execução de mostras presenciais, tradicionalmente feitas em auditórios e praças públicas de Bauru. Elas foram suspensas excepcionalmente na edição de 2021, devido à pandemia da Covid-19.

Além disso, como um dos pilares do evento é a acessibilidade, todas as obras participantes serão gratuitamente traduzidas em Libras por uma intérprete contratada pela organização do festival, e as apresentações e cerimônias terão janela de Libras.