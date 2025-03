Documentário “Mulheres no Pódio” estreia no Sportv e no Globoplay

A Bushatsky Filmes, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), lança, no próximo dia 8 de março, o documentário “Mulheres no Pódio”, em homenagem às atletas paralímpicas. A obra, que tem estreia agendada para o Dia Internacional da Mulher, às 22h30, no Sportv e no Globoplay, acompanha histórias de atletas como a lançadora e arremessadora Tuany Barbosa, a halterofilista Mariana D’Andrea e a mesatenista Sophia Kelmer (foto), cujas trajetórias ilustram a resiliência e a paixão pelo esporte. A nadadora multimedalhista Carol Santiago também tem participação no filme.

A carioca Tuany, ex-atleta de judô, reinventou-se no atletismo após um acidente, conquistando a medalha de prata no arremesso de peso e o bronze no lançamento de disco nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. Já a paulista Mariana, atleta com nanismo e que pratica halterofilismo, ganhou a medalha de ouro na categoria até 73kg, nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, e é dona do atual recorde mundial da sua classe, com 151kg. A também carioca Sophia, no tênis de mesa, destacou-se com a prata no individual feminino e o bronze nas duplas no Parapan de Santiago 2023, além de ser tetracampeã brasileira na classe 8 (para atletas com deficiência física). Foi ainda a brasileira mais jovem (16 anos) a participar dos Jogos de Paris 2024.

A pernambucana Carol Santiago é a atual recordista mundial dos 50m livre de natação e somou, entre outros feitos, o ouro nos 50m livre, 100m livre e 100m costas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, quando tornou-se a mulher mais vencedora do esporte paralímpico do país na história da competição.

O filme ainda reúne relatos de familiares, jornalistas especializadas e membros da equipe técnica das atletas paralímpicas. A obra abre espaço também para discussões sobre o corpo, a saúde e a vida da mulher, abordando temas como menstruação, gravidez, maternidade, assédio e relações afetivas.

A sensibilidade na abordagem de narrativas transformadoras também marca a trajetória do diretor André Bushatsky. Desde 2023, o cineasta intensifica seu interesse por retratar o universo paralímpico, em produções como a série “Da Inclusão ao Pódio” e o documentário “O Instante Decisivo”, e agora prepara novos projetos com essa mesma temática para este ano.

O documentário “Mulheres no Pódio” foi produzido pela Bushatsky Filmes e patrocinado pela Toyota, por meio da Lei do Audiovisual.