Expocine anuncia os homenageados da edição de 2025

A Expocine, maior convenção latino-americana da indústria do cinema e do audiovisual, vai homenagear seis grandes nomes pela atuação na indústria cinematográfica nacional em sua 12ª edição, que acontece de 30 de setembro a 3 de outubro. Já tradicional em todos os anos na programação da Expocine, as homenagens reconhecem o trabalho das empresas que se destacaram nos últimos anos nos setores de exibição, distribuição e produção. Para 2025, o evento traz uma novidade entre as categorias homenageadas e incorpora os segmentos de fabricantes/prestadores e gestão pública. Outra novidade é que o troféu Expocine será entregue na cerimônia de abertura do evento, na noite do dia 30 de setembro, no Cine Marquise, em São Paulo

No mercado exibidor, o Cine Gracher será celebrado por seus 110 anos de história. Iniciada em 1915 com o antigo Cine Esperança, em Brusque, Santa Catarina, a empresa hoje soma 34 salas em nove cidades do Sul do Brasil, mantendo sua relevância como referência regional.

No segmento de distribuição, o evento honrará a Vitrine Filmes. Celebrando 15 anos de sucesso, a distribuidora firma-se como uma das principais de cinema independente brasileiro, com mais de 190 títulos lançados. Além disso, conta com iniciativas reconhecidas como a Sessão Vitrine Petrobras, que também completa 15 anos. Durante este período, expandiu as exibições para mais de 30 cidades, digitalizou clássicos e lançou um aplicativo com clube de fidelidade, reforçando o compromisso com a formação de público e a valorização do audiovisual nacional.

Em produção, a Gullane será homenageada como uma das maiores do audiovisual brasileiro. Recentemente, lançou a série “Senna”, coprodução com a Netflix que alcançou o top 10 global e foi indicada ao Critics’ Choice Awards, estreou o filme “Motel Destino” no Festival de Cannes, e apresentou a animação “Arca de Noé” com distribuição prevista em mais de 70 países. Também se destaca com seu selo próprio de distribuição, o Gullane+, e a consolidação de um novo conselho administrativo, fortalecendo sua atuação nacional e internacional.

A Barco e a Dolby serão reverenciadas nas categorias de fabricantes e prestadores. A Barco mantém liderança global como fabricante de projetores a laser, com mais de 100 mil projetores instalados em salas de cinema de mais de 200 exibidores. Seu formato HDR by Barco oferece até seis vezes mais brilho, contraste extremo e pretos profundos, elevando a experiência em salas premium. Em 2025, a empresa apresentou novas soluções como o mFusion ICMP‐XS e o Smart Amplifier, integrados à plataforma Série 4, garantindo alto desempenho da pós-produção à exibição.

Já a Dolby é a protagonista por todas as grandes revoluções de experiência sonora há mais de 50 anos se tornando referência global desde a produção de um filme chegando à exibição. Presente em mais de 20 países, seu sistema de som imersivo Dolby Atmos conta com uma tecnologia revolucionária de áudio tridimensional que redefine o som cinematográfico, sendo amplamente adotado e elogiado. Essa busca por inovação se reflete em outras tecnologias, como o Dolby Cinema, que combina o Dolby Atmos com a projeção em laser HDR Dolby Vision para criar uma experiência audiovisual imersiva. A experiência é desenhada para envolver completamente o espectador, com salas que combinam tecnologia e design para foco total na tela, reforçando a marca como símbolo de qualidade e inovação na exibição

Na categoria gestão pública, a Spcine, empresa de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo, será homenageada por seus 10 anos de existência e números expressivos, como recorde de atendimentos da São Paulo Film Commission com 1.168 produções, ampliação do Circuito Spcine com 12 novas salas, crescimento da Spcine Play, que dobrou o número de usuários, e R$ 53 milhões investidos via Lei Paulo Gustavo em 183 projetos. Recentemente, também fortaleceu sua frente em games com novas bolsas, laboratórios e o lançamento do Hub Móvel, além de seguir ampliando sua presença internacional e preparando a terceira edição do programa de Cash Rebate.

Com o tema "Brasil, Janela para o mundo", a Expocine vai promover conversas e debates sobre o momento histórico que o cinema brasileiro vive, consolidando-se como uma vitrine para o mundo e abrindo janelas de oportunidades para a mobilização do setor audiovisual no país e na América Latina.