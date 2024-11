Leandro Hassum interpreta Silvio Santos em novo filme de Cris D’Amato

Foto © Fernando Pastorelli

O maior apresentador de TV do Brasil terá sua trajetória retratada no cinema no filme “Silvio Santos Vem Aí”, com Leandro Hassum no papel principal. Com direção de Cris D’Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino, o longa começou a ser filmado na semana passada, em São Paulo.

“Silvio Santos Vem Aí” revela os bastidores do programa que o consagrou como o maior comunicador do país. Manu Gavassi interpreta Marília, publicitária que vai trabalhar com Silvio. Embora no princípio ela fique desconfiada, aos poucos vai sendo conquistada pelo carisma do apresentador. Regiane Alves também está no elenco principal, no papel de Íris Abravanel.

Com produção da Paris Entretenimento, “Silvio Santos Vem Aí” terá distribuição da Paris Filmes e a previsão de lançamento em agosto de 2025, nos cinemas.