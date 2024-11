“Salão de Baile – This is Ballroom”, de Juru e Vitã vence o prêmio de Melhor Filme no 32º Festival Mix Brasil

Os vencedores do 32º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade foram anunciados na noite desta quarta (20), no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. O longa-metragem “Salão de Baile – This is Ballroom” (foto), de Juru e Vitã, e o curta “Zagêro”, de Victor Di Marco, Márcio Picoli foram premiados pelo júri com o Coelho de Ouro, honraria máxima.

Já, segundo a votação do público, o Coelho de Prata ficou para “Alegria do Amor”, de Marcia Paraiso, como melhor longa nacional, e o americano “Maré Alta”, de Marco Calvani, protagonizado pelo ator brasileiro Marco Pigossi, como melhor longa internacional. E “EMI OFE”, de Igi Lola Ayedum (Brasil) conquistou o título de melhor experiência de realidades estendidas.

Com o tema é “É na Luz que a gente se encontra”, e reafirmando o seu foco na curadoria transmídia que envolve todas as manifestações artísticas, a 32ª edição do Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, maior evento cultural LGBT+ da América Latina, vai até 24 de novembro em São Paulo.

Veja a lista completa com os vencedores do 31º Festival Mix Brasil:

CINEMA

Coelho de Ouro – Prêmio do Júri da Mostra Competitiva Brasil

Melhor Curta-Metragem Brasileiro: ZAGÊRO, de Victor Di Marco, Márcio Picoli

Melhor Longa-Metragem Brasileiro: SALÃO DE BAILE – THIS IS BALLROOM, de Juru, Vitã

Os longas e curtas nacionais premiados também receberão prêmios de incentivo à realização de seus novos projetos audiovisuais através da parceria do Festival Mix Brasil com a Dotcine e Mistika, apoiadores da área cinematográfica.

Coelho de Prata – Prêmio do Júri da Mostra Competitiva Brasil para Curtas-metragens

Melhor Direção: Giovani Barros, por CARNE FRESCA

Melhor Roteiro: Bruno Tadeu, por NAÇÃO COMPRIMIDO

Melhor Interpretação: Divina Valéria, por CAVALO MARINHO

Menção Honrosa: CORPO ABERTO, de João Victor Borges, Will Domingos

Coelho de Prata – Prêmio do Júri da Mostra Competitiva Brasil para Longas-metragens

Melhor Direção: Marcelo Caetano, por BABY

Melhor Roteiro: Maju de Paiva, Bernardo Florim, por AVENIDA BEIRA-MAR

Melhor Interpretação: João Pedro Mariano, por BABY

Menção Honrosa: Milena Gerassi, por AVENIDA BEIRA-MAR

Coelho de Prata – Prêmio do Público

Melhor Curta-Metragem Nacional: A DITA FILHA DE CLAUDIA WONDER, de Wallie Ruy

Melhor Curta-Metragem Internacional: ME CHAME RO, de Carolina Meza (México)

Melhor Longa-Metragem Nacional: ALEGRIA DO AMOR, de Marcia Paraiso

Melhor Longa-Metragem Internacional: MARÉ ALTA, de Marco Calvani (Estados Unidos)

Prêmio Canal Brasil de Curtas: VOLLÚPYA, de Éri Sarmet, Jocimar Dias Jr.

Prêmio SescTV Apresenta: CAVALO MARINHO, de Leo Tabosa

MIX LITERÁRIO

Prêmio Caio Fernando Abreu de Literatura: ABAFADA, de Marcela Fassy

Prêmio Mix Literário: MEU AMOR É POLÍTICO (Cepe), de Dalgo Silva

Menções Honrosas: MARICONAS (Caos e Letras), de Euler Lopes; DUETO DOS AUSENTES (Reformatório) de Fernando Rinaldi; e NÃO-BINÁRIA, APENAS, de LittleGoat

MIX.XR

Coelho de Prata – Júri: EMI OFE, de Igi Lola Ayedum (Brasil)

Menções Honrosas: URSO, VEADO, GATO E OUTROS BICHOS, de Joséphine Derobe (França); e SEU NOME ERA GISBERTA, de Sergio Galvão Roxo (Portugal)

PRÊMIOS ESPECIAIS