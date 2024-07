Festival 2 Minutos, do Centro Cultural Special Dog, recebe inscrições de curtas-metragens

O Centro Cultural Special Dog (CCSD), braço social da Special Dog Company, lançou o 1º Festival de Curtas-Metragens, o Festival 2 Minutos, que faz parte do programa Academia de Cinema, do CCSD, e integra o projeto Viva o Presente da Vida, contemplado pelo PROAC ICMS, programa de fomento paulista.

O tema inaugural do festival é Viva o Presente da Vida, incentivando todos os participantes a explorarem suas perspectivas sobre a vida em curtas de até 120 segundos, produzidos por uma câmera profissional ou um smartphone. As inscrições gratuitas estão abertas até 31 de julho, a participantes a partir dos 12 anos, seja com experiência ou sem, de todas as regiões do Brasil.

As 10 narrativas mais envolventes serão escolhidas por uma equipe de profissionais do audiovisual do Centro Cultural e premiadas, bem como exibidas durante o Festival 2 Minutos, que ocorre em setembro. Posteriormente, serão reexibidas em dezembro, durante o evento Cantata de Natal, do Centro Cultural Special Dog.

O regulamento completo e inscrições estão disponíveis neste link.