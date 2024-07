13º Festival de Cinema Universitário Tainha Dourada premiou produções acadêmicas de todo o país

A 13ª edição do Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada, promovido pelo curso de Produção Audiovisual da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), premiou produções acadêmicas de todo o país, na noite da última sexta-feira, 28 de junho.

O festival teve quase 120 trabalhos inscritos e 38 selecionados para a mostra competitiva. Foram aceitos trabalhos dos gêneros de ficção, documentário e videoclipe. O festival teve 11 categorias avaliadas por jurados de Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, além do voto popular para o melhor Projeto Experimental em Produção Audiovisual (PEPA) – nomenclatura usada para os trabalhos de conclusão do curso da Univali.

O evento teve ainda palestras, oficinas e workshops nas áreas de cinema, audiovisual e comunicação, além de uma programação paralela com opções de foodtrucks, flash tattoo e apresentações musicais.

Confira os premiados:

Melhor Ficção: Mantiqueira

Melhor Documentário: Compram-se Memórias e Cartas de Amor

Melhor Animação: Enquadro

Melhor Direção: Mantiqueira

Melhor Direção de Fotografia: Schrodinger

Melhor Direção de Arte: Temporada de Caça

Melhor Áudio e Som: O que Fica de Quem Vai

Melhor Edição e Montagem: Águas Passadas

Melhor Roteiro: A Colecionadora

Melhor Atuação: O que Fica de Quem Vai

Melhor PEPA: Emaranhado

Júri Popular – Melhor PEPA: Suposto Fim