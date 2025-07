Leoni e Otto resgatam obra de Odair José no episódio de estreia da 2ª temporada de “Os Ímpares”

Um encontro de emoções e memórias marca o episódio de estreia da segunda temporada da série inédita “Os Ímpares”, que chega com exclusividade ao Curta!. No episódio “Odair José”, as canções e letras do músico inspiram os cantores e compositores Leoni e Otto (foto), convidados para reinterpretar duas músicas do álbum “O Filho de José e Maria”, lançado em 1977.

A série conta a história de trabalhos de ícones da música brasileira que, quando foram lançados, não tiveram o devido reconhecimento da crítica ou do mercado, mas se tornaram peças fundamentais da música nacional. São dez episódios que resgatam esses álbuns e dão a eles nova vida, com releituras feitas por nomes da cena musical como Clara Buarque, Roberta Sá, Xande de Pilares, BNegão, Otto, Leoni, Lan Lanh e Chico Brown. Viabilizada pelo Curta!, através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), a produção tem criação e direção de Isis Mello e Henrique Alqualo. A direção musical é assinada por Felipe Pinaud.

Cantor de sucesso e em evidência com milhões de cópias vendidas, Odair José resolve ousar no álbum que lançaria em 1977, inspirado por trabalhos de artistas como Paul McCartney e Peter Frampton. Para sair de uma fórmula que sentia estar estagnada, ele compõe músicas com novos sons, marcando uma mudança em sua carreira.

Até hoje, Odair José lamenta como o mercado e a mídia ignoraram o álbum. Sentimento compartilhado por Leoni. O cantor cresceu ouvindo as músicas do ídolo, que falava sobre temas importantes de um jeito claro e popular, e lembra que nenhuma faixa do álbum tocou na rádio. Quase 50 anos depois, ele regravou “Só pra mim, pra mais ninguém”, destacando também a habilidade de Odair José em usar, nas entrelinhas, suas músicas como protesto.

A ditadura militar também é mencionada por Otto, que exalta o jeito humano e fraterno de Odair José. O cantor se emocionou ao regravar “O Sonho Terminou” no estúdio Cia. dos Técnicos, mesmo local da gravação original e com a possibilidade de potencializar as mensagens e o talento de um dos mais influentes artistas brasileiros na segunda metade do século XX.

“Os Ímpares” é uma produção da Das Minas Produções. O episódio pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br) a partir do dia 7 de julho. A estreia é no dia temático Segundas da Música, 7 de julho, às 21h.