Festival Audiovisual Bariloche estende seu prazo de inscrição até 8 de julho

A Secretaria de Cultura da Província de Río Negro (Argentina) anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para a 13ª edição do Festival Audiovisual Bariloche (FAB), que acontecerá de 29 de setembro a 5 de outubro, na cidade de San Carlos de Bariloche.

O novo prazo para o envio de obras audiovisuais – com inscrição totalmente gratuita – ficará aberto até terça-feira, 8 de julho, às 23h50 (horário da Argentina).

Dessa forma, o FAB convida realizadoras(es), produtoras(es), estudantes e artistas audiovisuais da Argentina e de toda a América Latina a inscreverem suas obras, finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2023, em suas seções competitivas e não competitivas.

Nesta nova edição, o FAB reafirma sua vocação como espaço de encontro e diálogo entre culturas, ampliando seu foco do eixo binacional para o latino-americano, com o objetivo de fortalecer ainda mais os laços entre quem faz e compartilha o cinema: realizadoras(es), profissionais do setor, estudantes e público.

Embora o festival já contasse, desde sua origem, com uma perspectiva regional por meio da seção Enfoque Latinoamericano, que abrigou obras de diversos países do continente entre 2013 e 2024, pela primeira vez, o FAB incluirá as Competências de Longas-Metragens e Curtas-Metragens Latino-Americanos.

Além disso, é importante destacar que o Brasil será o país convidado de honra desta edição. Estão previstas exibições de produções brasileiras, com o intuito de celebrar a rica cinematografia brasileira, uma das mais potentes da indústria audiovisual do continente.

As seções competitivas de longas-metragens são competência Patagônica Binacional Argentina/Chile, competência Nacional e competência Latino-Americana. Já a dos curtas-metragens são competência Patagônica Binacional Argentina/Chile, competência Nacional e competência Latino-Americana.

Há ainda a competência de Curtas Universitários, aberta a estudantes de cursos audiovisuais de todas as províncias argentinas e das cinco regiões do sul do Chile. E o Projeto em Construção (PEC Nacional), para longas-metragens em fase de realização. Videoclipes e Videodanças têm competência Nacional.

As obras poderão ser inscritas nas categorias: Ficção, Documentário, Animação ou Experimental, conforme a seção correspondente.

Serão concedidos prêmios em dinheiro e estatuetas em todas as competições oficiais. Entre os prêmios principais, destacam-se dois prêmios de $750.000 pesos argentinos cada na Competência Nacional de Longas-Metragens, entre outros.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do festival, www.festivalfab.com.ar.