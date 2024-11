Pelo segundo ano consecutivo, o In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical chega a São Luiz do Paraitinga (SP) com uma programação especial que inclui sessões de cinema, apresentações musicais e debates. O evento, com entrada gratuita, acontece de 14 a 17 de novembro, em diversos pontos da cidade, como o Auditório da Biblioteca Municipal Nelson Ferreira, o Mercado Municipal, o Coreto Elpídio dos Santos e o Café Cultural Mai Será o Binidito.

O festival apresenta um total de 16 filmes nacionais e internacionais, entre longas e curtas-metragens. Entre eles, “Luiz Melodia – No Coração do Brasil” (foto), vencedor da 16ª edição do In-Edit Brasil, realizado em junho, em São Paulo; “Moacyr Luz, o Embaixador dessa Cidade”, uma homenagem ao lendário sambista carioca; “O Homem Crocodilo”, que explora a carreira e a persona do músico Arrigo Barnabé; “Black Future, Eu Sou o Rio”, sobre o cultuado álbum de estreia da banda; “Funk Favela”, que revela as origens e a expansão do funk nas periferias; “Terra de Ciganos”, sobre a vida das comunidades ciganas; “Terror Mandelão”, que aborda linguagem, estética e comportamento nos bailes funk das quebradas de São Paulo, seguido de um debate com o diretor Felipe Larozza.

Também estão na programação “Black Rio! Black Power!”, que celebra a força do movimento negro carioca; “Germano Mathias – O Catedrático do Samba”, um retrato do sambista paulistano; “No Rastro do Pé de Bode”, sobre as origens do forró e a figura do sanfoneiro nordestino; e os curtas “Viva Volta”, sobre Raul de Souza, considerado o maior trombonista brasileiro; e “Outras Histórias do Mar”, sobre o projeto BNegão Canta Caymmi, com debate após a sessão com a diretora Carolina Rolim. O festival traz também os títulos internacionais “Let the Canary Sing”, sobre a cantora Cindy Lauper; “Carlos”, sobre o guitarrista Carlos Santana; e “The Stones & Brian Jones”, que revisita o início dos Rolling Stones e a trajetória do guitarrista Brian Jones; além da cópia restaurada do clássico “Saravah”, uma ode à música brasileira.

O In-Edit Brasil em São Luiz do Paraitinga apresenta três shows no Coreto Elpídio dos Santos, sempre às 21h. Na quinta-feira, 14 de novembro, o palco recebe o grupo Vitsa Ramanush, com um repertório vibrante de música cigana. Na sexta, 15 de novembro, será realizado o Tributo a Luiz Melodia, com Renato Piau e três expoentes da cena local: Lia Marques, Camilo Frade e Caio Frade. Encerrando a programação de shows, no sábado, 16 de novembro, acontece o Tributo aos Rolling Stones, com Mário Manga, Fabio Tagliaferri, José Antonio Algodoal e músicos da banda Antiprisma.

A programação também inclui dois debates: no dia 15 de novembro, a jornalista Patricia Palumbo conversa sobre “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, documentário no qual assina a direção musical. Já no dia 16, Patricia Palumbo retorna ao lado do diretor Riba de Castro para relembrar o Lira Paulistana, histórico espaço que foi berço da vanguarda musical paulistana, e avaliar o legado desse movimento.

Toda a programação está disponível em www.in-edit-brasil.com.

In-Edit Brasil – São Luiz do Paraitinga (SP)

Data: 14 a 17 de Novembro

Locais: Biblioteca Municipal: Rua Monsenhor Ignácio Gioia, Centro Histórico; Mercado Municipal: Rua Monsenhor Ignácio Gioia, Centro Histórico; Coreto Elpídio dos Santos: Praça Dr. Oswaldo Cruz, Centro Histórico; e Café Cultural Mai Será o Binidito: Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322, Centro Histórico

Entrada Gratuita