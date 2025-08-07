Sandra Kogut estreia seu novo filme, “No Céu da Pátria nesse Instante”

A cineasta Sandra Kogut, conhecida por seu olhar sensível e profundo sobre questões sociais e políticas, chega aos cinemas com seu novo documentário “No Céu da Pátria nesse Instante”, um dos registros mais contundentes da história recente do Brasil. Com estreia marcada para 14 de agosto nos cinemas, com distribuição da O2 Play e Lira Filmes, o longa traz uma reflexão sobre a tensão política e social que atravessou o país em 2022, até chegar aos ataques que aconteceram em 8 de janeiro.

Sandra Kogut, que já é consagrada por obras como “Três Verões” (2019) e “Campo Grande” (2015), aposta mais uma vez no poder do documentário para captar a complexidade de um momento histórico. E, assim como em seu trabalho anterior “Voluntário ****1864” (2021), o foco da diretora está naqueles que fazem a história acontecer, mas raramente são vistos ou ouvidos. Em “No Céu da Pátria nesse Instante”, Kogut volta o seu olhar aos voluntários que garantem o funcionamento do processo eleitoral, muitas vezes invisíveis para a grande mídia.

Em um momento de incertezas políticas, onde a polarização e as fake news ainda moldam a opinião pública, o filme de Sandra Kogut oferece uma visão não apenas do passado recente, mas também do futuro que se desenha. NO CÉU DA PÁTRIA NESSE INSTANTE não oferece respostas fáceis, mas é, sem dúvida, um convite para que o público mergulhe nas complexidades da história brasileira recente e se aproprie do debate sobre o futuro do país. Com sua sensibilidade única e um olhar preciso sobre os momentos que definiram a história recente, Sandra Kogut não só documenta o presente, mas antecipa um futuro no qual a vigilância democrática é mais importante do que nunca.