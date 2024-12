Documentário “Pegadas da Floresta” estreia no Canal Futura

No dia 10 dezembro, às 23h, chega ao Canal Futura “Pegadas da Floresta”, documentário cujo protagonismo é a cultura indígena, que foi o projeto vencedor da 14ª edição do Doc Futura, iniciativa dedicada a fomentar a produção audiovisual crítica e criativa do país pela seleção de ideias e formatos destinados a serem exibidos em canais de TV e web. O documentário, fruto de uma parceria entre a produtora Couro de Rato, Projeto SETA e o Canal Futura, tem o propósito de mostrar como três artistas indígenas conciliam as dificuldades da vida na cidade grande sem perder a ligação com as suas raízes ancestrais. Por meio de seus trabalhos e iniciativas na comunidade onde vivem, o trio se esforça para preservar e manter viva a história e memória de seus respectivos povos. O filme também estará disponível gratuitamente no Globoplay.

No documentário, dirigido por Vladimir Seixas, conhecemos três histórias: a de Mirim Mano Glowers, rapper da etnia Mbya Guarani, que vive com sua esposa e filho de cinco anos na região de Jaraguá em São Paulo, o menor território indígena do país, frequentemente invadido em suas fronteiras com a cidade; e também a história de Lian Gaia, indígena autodeclarada, nascida em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, formada em psicologia e performer ligada à Aldeia Marakanã, espaço carioca formado por indígenas em contexto urbano, que lutam pela criação de uma universidade indígena; e ainda a de Ana Kariri (foto), líder indígena, artista plástica, arte-educadora e escritora, nascida na Paraíba, no território indígena no município de Esperança, terra dos Kariri remanescente dos Banabuê. Forçada a deixar sua terra com sua mãe e ir para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, aos 8 anos, ela vive a arte como um todo, entendendo que faz parte desse legado e memória de seu povo.

A partir do cotidiano, memória e práticas artísticas das pessoas retratadas, o filme revela a realidade da violência racial e estratégias de preservação dos saberes ancestrais, em um país onde a maioria da população indígena vive fora de Terras Indígenas oficialmente demarcadas.