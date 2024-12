Atriz do curta brasileiro “Amarela” é premiada no Aguilar Film Festival (AFF)

A 36ª edição do Aguilar Film Festival (AFF), na Espanha, chegou ao fim no último domingo, 8 de dezembro. O Águila de Oro de Melhor Interpretação Feminina foi concedido a Melissa Uehara por sua atuação no curta-metragem brasileiro “Amarela”, dirigido por André Hayato Saito.

O curta-metragem, de 15 minutos, é ambientado no dia da final da Copa do Mundo entre Brasil e França. A história acompanha Erika Oguihara, uma adolescente brasileira de descendência japonesa, que enfrenta tensões entre as tradições familiares e sua própria identidade. Nesse contexto, Erika lida com uma violência sutil, mas devastadora, que a mergulha em um mar de emoções dolorosas.

A performance de Melissa Uehara foi elogiada pelo júri por sua habilidade de transmitir, com sutileza e profundidade, as complexidades emocionais da personagem, encapsulando o impacto das experiências invisíveis que marcam a vida de tantas jovens no Brasil e ao redor do mundo.

O maior prêmio do festival, o Galleta Gullón de Oro de Melhor Curta-Metragem do festival, foi entregue a “The Man Who Could Not Remain Silent”, do croata Nebojša Slijepčević. Ambientado durante a Guerra dos Bálcãs, o curta narra um ato heroico de resistência frente à limpeza étnica.

Na categoria de animação, o prêmio foi para o curta croata “Žarko, razmazit ćeš dite!”, de Veljko Popović e Milivoj Popović, uma obra que mistura humor e uma crítica social mordaz. Por sua vez, o prêmio da seção De Campo foi para “Les Mystérieuses Aventures de Claude Conseil” (França), que celebra a sororidade intergeracional e o humor como um elo de união.