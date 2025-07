LATC fará curso de inclusão social em Petrópolis, com apoio do Instituto Municipal de Cultura da cidade

O Latin American Training Center-LATC anunciou a implementação do seu curso de impacto social para jovens, Fazendo Meu Primeiro Filme, em setembro, em Petrópolis, com o apoio do Instituto Municipal de Cultura da Prefeitura de Petrópolis.

Fazendo Meu Primeiro Filme é um projeto de inclusão social, destinado a comunidades e municípios carentes do Estado do Rio de Janeiro, utilizando o audiovisual como ferramenta de transformação. Cada turma oferece entre 15 e 25 vagas para jovens de 16 a 25 anos, que aprenderão técnicas cinematográficas e produzirão curtas-metragens usando seus celulares. A abertura de inscrições com formulário on-line está programada para o dia 11 de agosto.

Turmas anteriores do curso já incluíram jovens de diversas comunidades do município do Rio de Janeiro e do interior do estado, como: Babilônia, Vila Isabel, Cidade Nova, Ilha Grande, Guaratiba, Santa Cruz, Santo Amaro, Bangu, Júlio Otoni, Cesar Maia, Tavares Bastos, Pereira da Silva, Fallet, Morro Azul, Ilha do Governador, Cidade de Deus e Campo Grande.

O projeto é uma iniciativa do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), em parceria com Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis, Instituto Internacional de Cinema, Arte e Turismo, Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis-ACEP, e a produtora Ooppah Soluções Artísticas.

Ministrado pelo Professor Pedro Dannemann, o curso oferece uma introdução ao universo audiovisual, incentivando os jovens a ingressarem no mercado profissional de cinema. O conteúdo abrange desde o desenvolvimento de roteiros até a edição de imagem e som, e as aulas ocorrem na Sala Cine Humberto Mauro no Centro de Cultura Raul de Leoni. Uma mostra dos filmes produzidos pelos alunos está programada para outubro numa data a ser definida.

Ao final do curso, os alunos terão a oportunidade de concorrer a bolsas de estudo em cursos técnicos na ABC Cursos de Cinema, cursos de inglês do LATC voltados para a indústria audiovisual, além da possibilidade de experiência profissional em uma produtora da região.