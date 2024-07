Inffinito Brazilian Film Festival celebra centésima edição e anuncia programação completa

A Inffinito divulgou a seleção de filmes do Inffinito Brazilian Film Festival, maior festival de cinema brasileiro no exterior, que este ano celebra a centésima edição dos festivais realizados ao redor do mundo. Entre 19 de agosto e 29 de setembro, serão exibidos para o público norte-americano mais de 100 filmes brasileiros. O evento começa presencialmente com a 17ª edição em Nova Iorque e com a 28ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival em Miami e, nas outras cidades norte-americanas, o público poderá acompanhar online o Inffinito Brazilian Film Festival, na plataforma de streaming Inff.online.

Os longas que integram a mostra competitiva são “Meu Nome é Gal”, de Dandara Ferreira e Lô Politi; “Tia Virgínia”, de Fábio Meira; “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry; “O Barulho da Noite” (foto), de Eva Pereira; “O Sequestro do Voo 375”, de Marcus Baldini; “Grande Sertão”, de Guel Arraes, e o inédito “Viva a Vida”, de Cris D’Amato. No mesmo local, ocorre a exibição dos filmes da mostra competitiva de curtas-metragens, além dos filmes convidados – “Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia, e “Evidências do Amor”, de Pedro Antônio – e do longa hors concours “Aumenta que É Rock N’ Roll”, de Tomás Portella, que é produzido pela homenageada desta edição, Renata Almeida Magalhães.

Realizado pelas produtoras Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli desde 1997 em 14 cidades (Miami, Nova Iorque, Vancouver, Barcelona, Madri, Londres, Roma, Frascatti, Milão, Bogotá, Montevidéu, Buenos Aires, Xangai e, no Brasil, em Canudos), o Inffinito Brazilian Film Festival é a principal porta de entrada para produções brasileiras no mercado norte-americano e latino. Neste ano, o festival homenageará a produtora Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema e primeira mulher a ocupar o cargo, com uma mostra dedicada às suas produções, com filmes como “5x Favela – Agora por Nós Mesmos”, “Deus é Brasileiro”, “Tieta do Agreste”, entre outros.

O 17th Inffinito Brazilian Film Festival – New York tem início no dia 19 de agosto com o evento de mercado Visit Rio e termina no dia 24. No dia 22, Alcione, reverenciada dentro e fora do Brasil, e Larissa Luz, forte representante do movimento Afropunk, farão o show de abertura. A celebração da cultura brasileira será no SummerStage, o palco de Nova Iorque conhecido por levar artistas de destaque internacional em shows gratuitos.

Logo depois do show, o público assistirá ao ar livre, no Central Park, ao filme “Gerson King Combo”, dirigido por David Obadia e Belisário Franca. O documentário conta a história de Gerson King Combo, conhecido como “James Brown brasileiro”, que abre as portas de sua vida e obra, revelando a magnética personalidade e intimidade de showman.

Em seguida, a mostra segue para o Brooklyn, com uma exibição dupla de longas nos dias 23 e 24. No primeiro dia, o clássico Von King Cultural Arts Center recebe “Biocêntricos”, de Fernanda Heinz Figueiredo e Ataliba Benaim, e “Grande Sertão”, de Guel Arraes. No dia 24, o festival continua com “Black Rio! Black Power!”, de Emílio Domingos, e “Meu Nome é Gal”, de Dandara Ferreira e Lô Politi.

O 28th Inffinito Brazilian Film Festival – Miami chega na Flórida no dia 30 de agosto com sessões no O Cinema South Beach, que abre a programação com a premiére americana do filme “Meu Sangue Ferve por Você”, de Paulo Machline, seguido por um debate com o diretor e a produtora do filme, Joana Mariani.

Zélia Duncan e Paulinho Moska cantam juntos no show de abertura do festival, com o projeto “Um Par Ímpar”. Em seguida, Fernanda Abreu agita o público do Miami Beach BandShell com o show “Amor Geral”. Localizado na praia de Miami, o palco vai reconstruir a atmosfera tropical do Brasil com uma sequência de shows inédita.

O Cinema South Beach recebe ainda a Mostra Competitiva de Longas e Curtas-Metragens a partir do dia 1º de setembro. Os filmes concorrem ao troféu Lente de Cristal, que será oferecido aos vencedores pelo público e pelo júri oficial do festival. As categorias avaliadas na mostra competitiva serão: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Ator e Melhor Atriz. O público será jurado do festival nas categorias Melhor Filme de Ficção e Melhor Curta-Metragem. A noite de premiação será no Silverspot Cinema, conhecido por comportar a maior tela de cinema da Flórida. O local oferece uma experiência imersiva com a exibição do filme Hors Concours, “Aumenta que É Rock N’ Roll”, de Tomás Portella.

Com o objetivo de divulgar o cinema brasileiro para o mercado internacional e celebrar a diversidade e representatividade do país, o festival realiza ainda a etapa online. De 8 a 29 de setembro, acontecerá a mostra virtual com exibição de filmes brasileiros para todo o território norte-americano através da plataforma de streaming www.inff.online.

A curadoria do festival é assinada por Adriana L. Dutra, Ricardo Cota, Liliana Kawase, Laura Fernandes, Cavi Borges, Viviane B. Spinelli, Karina Mello e Raphael Alvarez. Este ano, o festival celebra o marco de 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

Mostra Competitiva de Longas-Metragens

Meu Nome é Gal, de Dandara Ferreira e Lô Politi

Tia Virgínia, de Fábio Meira

Mais Pesado é o Céu, de Petrus Cariry

O Barulho da Noite, de Eva Pereira

O Sequestro do Voo 375, de Marcus Baldini

Viva a Vida, de Cris D’Amato

Grande Sertão, de Guel Arraes

Mostra Competitiva de Curtas-Metragens

Linea 604, de Maria De Biase e Cléa Gajan

Bodas de Ouro, de Liza Gomes

Reagente, de Bruno Bini

O Prazer é Todo Meu, de Vanessa Sandre

Aquela Mulher, de Cristina Lago e Marina Erlanger

2 Brasis, de Carol AÓ e Helder Fruteira

Utopia Muda, de Julio Matos

Eletricidade, de Gustavo de Carvalho

Sertão, América, de Marcela Ilha Bordin