Curta! lança segunda temporada da série “Designers do Brasil”

A série “Designers do Brasil” lança sua segunda temporada exclusivamente no Curta!, abordando as trajetórias de alguns dos principais nomes do design brasileiro. Nesta nova fase, os dez episódios contam com os seguintes profissionais: Bete Paes e Joana Lira; Domingos Tótora; Fernando Prado e Ana Neute; Gringo Cardia; Heloísa Galvão; J. Cunha; Lino Villaventura; Marcelo Rosenbaum; Questtonó; Renata Meirelles e Marina Sheetikoff.

O objetivo da série, dirigida por Pedro Gorski e Helder Aragão (DJ Dolores), é mostrar a diversidade do design brasileiro, que vem sendo reconhecido e celebrado internacionalmente. Também visa a promover o debate sobre a contribuição do hemisfério sul à cultura global, discutindo temas como identidade; o intercâmbio entre a produção industrial, artesanal e digital; o design para espaços públicos e a sustentabilidade.

O episódio de estreia traz J. Cunha como protagonista. Um dos grandes nomes do design da diáspora negra, ele possui mais de 50 anos de atividade, partindo das culturas afro-brasileira e afro-baiana para desenvolver uma linguagem própria. O programa se passa em Salvador e – além da entrevista com o próprio J. Cunha, que apresenta seu ateliê – também traz a visão de curadores e especialistas em arte e design, além da cantora Daniela Mercury, que traz a obra do artista em seus cenários. Ele tambén é conhecido por ter assinado a concepção visual e estética do bloco Ilê Aiyê durante 25 anos, além de ter criado instigantes decorações temáticas para o carnaval de rua de Salvador.

“Designers do Brasil” é uma produção da Pacto Filmes viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Cada episódio entra no Curta!On – Clube de Documentários, disponível na Claro TV+ e em CurtaOn.com.br, no dia seguinte ao da exibição no canal. Novos assinantes que se inscreverem através do site têm sete dias de degustação gratuita. A estreia é na Terça das Artes, 12 de setembro, às 20h30.