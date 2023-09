MinC lança Prêmio Orlando Senna ao Curta-Metragem voltado para produções realizadas como TCCs

O Ministério da Cultura (MinC) lançou, nesta segunda-feira, 11, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, o Prêmio Orlando Senna ao Curta-Metragem. Realizado por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e em colaboração com o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (Forcine), a premiação tem objetivo de reconhecer a contribuição ao cinema nacional por meio de filmes de curta-metragem produzidos como Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) nos cursos de graduação de Cinema, Audiovisual, Rádio e TV, Comunicação Social e Publicidade e Propaganda em todo o Brasil.

As inscrições serão abertas em breve. No total, serão escolhidos 10 projetos, distribuídos igualmente por região do país. Cada premiação consistirá em um valor de R$ 14 mil e um troféu, destinado aos estudantes que realizaram as produções. A inscrição dos filmes que se destacaram nos cursos de cinema e audiovisual será de responsabilidade das universidades. A Universidade Federal de Pelotas é a responsável pela execução do prêmio.

A premiação é uma homenagem ao renomado cineasta, escritor e jornalista Orlando Senna, cuja influência e legado são fundamentais para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Orlando Senna foi um dos fundadores e dirigentes da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños e ocupou o cargo de Secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura de 2003 a 2007, entre outras responsabilidades na gestão pública cultural. Criou e dirigiu o Curso de Dramaturgia Audiovisual e Roteiro do Centro de Capacitação Cinematográfica do México (1994).

Em 2007, assumiu a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que gere a TV Brasil, e em seguida, entre 2008 e 2015, presidiu a TAL – Televisão América Latina, uma rede de comunicação entre canais educativos, produtores independentes e instituições culturais de toda a América Latina.

A equipe de seleção será composta por professores do Forcine, bem como membros da equipe do Ministério da Cultura. A entrega dos prêmios está programada para ocorrer em novembro.