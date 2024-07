Cabíria Festival anuncia as vencedoras do 9º Prêmio de Roteiro

Foto: Luísa Lucciola, coordenadora de comunicação e gestão de talento do Projeto Paradiso; Vânia Matos, diretora geral e produtora executiva do Cabíria Festival; Georgina Castro, 1º lugar no Prêmio de Roteiro; Maria Angela de Jesus, produtora executiva, liderança do audiovisual brasileiro; e Marília Nogueira, idealizadora do Cabíria Prêmio de Roteiro e correalizadora do festival © Pérola Dutra

Com o anúncio das vencedoras do 9º Cabíria Prêmio de Roteiro, o Cabíria Festival, dedicado à representatividade feminina e à diversidade no audiovisual, encerrou sua programação presencial na noite de 24 de julho, em São Paulo. Uma cerimônia no Cineclube Cortina reuniu o público formado por profissionais do audiovisual, entre eles, Joelma Oliveira Gonzaga, Secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, e Lyara Oliveira, presidenta do Spcine. Online, o Cabíria Festival continua, gratuitamente, até o dia 4 de agosto para todo Brasil, exibindo filmes através da plataforma Spcine Play. O evento foi realizado pela Laranjeiras Filmes, Sesc São Paulo e Lei Paulo Gustavo, com patrocínio da Spcine.

A mostra de filmes no CineSesc e online – Mostras Foco Cristina Amaral e Mostra Cabíria – foram desenhadas pelas curadoras convidadas Letícia Santinon e Mariana Queen Nwabasili. Elas propuseram o incentivo à liberdade para abrir os roteiros da história com títulos de ficção e documentários, além de obras que friccionam ambas as linguagens. A curadoria também buscou destacar a montagem, junto e para além da roteirização e da direção, como elemento criativo fundamental para o cinema. As atividades formativas e profissionais, com curadoria e coordenação de Vanessa Fort, proporcionaram inúmeros encontros e trocas de experiências nos auditórios da ESPM. A programação presencial reuniu um público de 2.000 pessoas.

A homenageada da edição foi a montadora Cristina Amaral, que trabalhou com cineastas de várias gerações. Premiada e com filmografia extensa, já esteve ao lado de nomes como Eryk Rocha, Jô Serfaty, Renata Martins, Thiago Mendonça, Carol Rodrigues, Joana Pimenta, Andrea Tonacci, seu parceiro também de vida, e de Carlos Reichenbach, seu grande amigo.

No evento foram revelados os nomes das vencedoras do 9º Cabíria Prêmio de Roteiro para a categoria de longa de ficção. A primeira colocada passa a integrar a Rede de Talentos do Projeto Paradiso, instituição de promoção do audiovisual brasileiro. Também foram anunciados os ganhadores do Prêmio Cardume Cabíria que, em conjunto com a plataforma de streaming Cardume, premiou três roteiristas para o desenvolvimento de roteiros de curtas-metragens.

Confira as vencedoras:

9º Cabíria Prêmio de Roteiro

1º Lugar: A Mão que Balança a Rede – Georgina Castro – Ceará

Cearense, é atriz, roteirista e diretora. A estreia no cinema foi no elenco do filme “O Céu de Suely” de Karim Aïnouz. Com 25 anos de profissão atuou em mais de vinte longas. Estreou como roteirista em “Pão com Mortadela” (2009), Prêmio SESI-FIESP de Melhor Curta Paulistano. Em 2022, lançou seu segundo curta, “Hospital de Brinquedos”. Está em fase de captação de recursos do primeiro longa como diretora-roteirista, “Hamster”, vencedor do Prêmio de Incentivo à Roteiristas Mulheres do Cabíria 2017.

2º Lugar: Entre Rasgos e Remendos – Brenda Bernsau – Rio de Janeiro

Mulher trans, nascida no Rio de Janeiro e desde criança residindo no interior do estado. Em 2016, publicou seu primeiro romance, “Sophia, Alexia e o Mundo Além Daqui”, pela Jaguatirica. Em 2019, participou da antologia de contos “Cor Não Tem Gênero” e, em 2021, da “Vozes Trans”, ambos a convite da Se Liga Editorial. Em 2022, o seu longa, “As Chances do Milagre”, participou da rodada de negócios da Roteiros e Narrativas e foi selecionado por 2 produtoras.

3º Lugar: Estrela Cadente – Juliana Capilé – Mato Grosso – e Tatiana Ho – Paraná.

Roteirista, diretora, preparadora de elenco e atriz cuiabana. Seu primeiro curta-metragem “O Menino e o Ovo”, de 2020, foi vencedor do prêmio de melhor curta-metragem no Festival Utopia, no Reino Unido. Cursou cinema no Instituto Dragão do Mar – Casa Amarela; Fundação de Cultura de Curitiba; Escola de Cinema Darcy Ribeiro – curso de roteiro de série e direção em cinema; curso de dramaturgia e roteiro com José Carvalho no MISC Cuiabá e na Academia Internacional de Cinema (AIC – curso online).

Coautoria – Tatiana Ho – Paraná: Atriz de teatro e cinema, diretora de teatro, produtora, preparadora de elenco e produtora de elenco para cinema. Formada em atuação pelo CEFAR (1999) em Belo Horizonte/MG, e em Direção Teatral pela UFOP/MG. Integrante fundadora da Cia Pessoal de Teatro. Mestra e doutoranda em Estudos de Cultura Contemporânea – UFMT. Estuda roteiro com especialização em diálogos e criação de personagens.

Menção Honrosa: Doris – Aline Portugal e João Costa Van Hombeeck – Rio de Janeiro

Roteirista, diretora e integrante da Mirada Filmes. Escreveu os recentes longas de ficção “Praia Formosa” (Tiger Rotterdam 2024), de Julia De Simone; “Represa”, de Diego Hoefel (Bright Future Rotterdam 2022); e os ainda inéditos “Sangue Quente” (Torino Film Lab), de Anita Rocha da Silveira; “Eu Gostaria de Ver suas Fotos Privadas”, de Marcelo Grabowsky (Venice Gap-Financing Market). Foi roteirista da série “Magnífica 70” (HBO/Conspiração). Premiada por Melhor Roteiro nos festivais de Vitória e Gramado.

Coautoria – João Costa Van Hombeeck – Rio de Janeiro: Nos últimos 15 anos, desenvolveu e escreveu projetos para plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, Globoplay e Paramount+. Atuou como roteirista nos filmes “Diario de Pilar na Amazônia” (Disney, em produção) e “Detetives do Prédio Azul 4” (Globo Filmes, em produção) e “Dias de Trégua – Filme Oficial dos Jogos Rio 2016”, e nas séries “Reality Z” (Netflix), “Acampamento de Magia” (Globoplay), “Se Eu Fosse Luisa Sonza” (Netflix) e “Viver para Contar” (Discovery Channel).

Menção Honrosa: Mboapy Yakã – Três Rios – Para Yxapy e Leonardo Wittmann – Rio Grande do Sul

Cineasta indígena brasileira mais atuante nos quadros do Vídeo nas Aldeias. Participou de mostras e festivais no Brasil e no mundo, como o American Native Film Festival, o forumdoc.bh, Lugar do Real, Berlinale e o FINCAR. Em 2007, cofundou o Coletivo Mbya Guarani de Cinema. São dela filmes como “As Bicicletas de Nhanderú” (2011), “Desterro Guarani” (2011) e “Teko Haxy – Ser imperfeita” (2018).

Coautoria – Leonardo Wittmann – Rio Grande do Sul: Corroteirista do curta-metragem “Colapso: Terra em Chamas” (2021), projeto selecionado no edital Criação e Formação Diversidade das Culturas 14.017/20. Diretor e roteirista dos curtas-metragens “O Boxeador” (Histórias Curtas RBSTV, 2009), “Trajeto” (2011) e “Os Anteriores” (2015). Os filmes foram exibidos na televisão e em festivais no Brasil e nos EUA. “We, the Wolves”, seu roteiro de longa-metragem em inglês, foi semifinalista do concurso de roteiros do FRAPA em 2019.

Prêmio Cardume Cabíria

1º lugar: Profanas – Dama Oliveira – Rio de Janeiro

Escritor e roteirista, às vezes desenhista. Foi uma das pessoas finalistas do concurso de argumento ABRA-Cardume 2022 com o argumento “Se Deus É Menina. E Menino”, recentemente foi uma das pessoas premiadas no CROPA Concurso de Roteiros 2023, na categoria de medalhas, com o roteiro “Naftalina”. Em sua escrita, as inspirações se baseiam na experiência humana, nas diversidades, questões sociais, cultura brasileira, fantasia e um cadinho de horror.

2º lugar: Batoki – Noite sem Lua – Karkará Tunga – Pernambuco

Graduou-se em Cinema e Audiovisual na UFPE e integra a Rede Paradiso de Talentos. Passou pelos laboratórios Cena 15 e Sesc Argumenta, na residência Desde la Raíz (Colômbia) e é coordenadora do Grupo Avançado de Roteiro no Centro Cultural Marieta. Realizou montagem e design de som do curta-metragem “O Verbo se Fez Carne”, indicado como Melhor Som no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2021. Compõe o comitê de visionamento do Festival Internacional de Curtas de São Paulo.

3º lugar: Compro Ouro – Renata Fortes – Piauí

Realizadora audiovisual formada no curso de Realização Audiovisual da Escola Pública da Vila das Artes (CE). Possui realizações e contribuições em filmes, videoclipes e webséries nas funções de Roteiro, Direção e Direção de Fotografia. Cine-educadora e Curadora independente. Integra a rede de talentos de Marieta desde 2023.

O festival segue online para todo o Brasil até dia 4 de agosto pela plataforma Spcine Play. Duas mostras, Foco Cristina Amaral e Cabíria, estarão disponíveis, bastando um cadastramento simples. Na Mostra Foco Cristina Amaral, a homenageada da edição, seis filmes estarão disponíveis: “Abá”, de Raquel Gerber (Doc, Brasil/SP, 1992,5’) (Livre); “Ana”, de Regina Chamlian (Doc, Brasil/SP, 1982, 12’) (Livre); “Mato Seco em Chamas”, de Joana Pimenta e Adirley Queirós (Docuficção/Ação, Brasil, Portugal,2023, 153′) (+14); “Sem Asas”, de Renata Martins (Fricção/Drama, Brasil/SP, 2019, 20’) (Livre); “Um Filme de Verão”, de Jo Serfaty (Docuficção, Brasil, 2019, 95’) (+12) e “Verônica” de Talita Caselato (Filme-ensaio, Brasil/SP, 2020, 14’) (+16).

A Mostra Cabíria conta com curtas e longas-metragens. São eles: “Canção ao Longe”, de Clarissa Campolina (Ficção, Brasil/ MG, 2022, 75’) (+14); “Histórias que o nosso Cinema (não) Contava”, de Fernanda Pessoa (Doc, Brasil, 2017, 75’) (+16); “A Field Guide to the Ferns’”, de Basma Alsharif (Exp., UK, 2015, 10’) (+14); “Cabana”, de Adriana de Faria (Ficção, Brasil/PA, 2022, 14’) (+12); “Estamos Todos Aqui”, de Chica Andrade e Rafael Mellim (Doc/Ficção, Brasil/SP, 2018, 20’) (+12); “Rami Rami Kirani’”, de Lira Mawapãi Huni Kuin e Luciana HuniKuin (Doc, Brasil/AM, 2023, 33’) (Livre); “We Began by Measuring Distance’”, de Basma al-Sharif (Filme experimental, Emirados Árabes, 2009, 19’) (+14). Os curtas infantojuvenis são: “Jussara’”, de Camila Ribeiro (Animação, Brasil/BA, 2023, 9’) (Livre); “Eu Sou Assim Salabim – Episódio 1” de Ana Teixeira e Camila Santana (Doc, Brasil/MG, 2023, 3’) (Livre); “Meu nome é Maalum’”, de Luísa Copetti (Animação, Brasil/RJ, 2021, 8’) (Livre); “Astronauta de Pano’”, de Jérémie Bonheure, Deborah Seixas, Ruth Steyer (Exp., Brasil/SC, 2023, 15’) (Livre); “Eu Sou Assim Salabim – Episódio 2”, de Ana Teixeira e Camila Santana (Doc, Brasil/MG, 2023, 3’) (Livre) e “O Fundo dos nossos Corações”, de Letícia Leão (Ficção, Brasil/RJ, 2021, 20’) (Livre).

O festival é realizado pela Laranjeiras Filmes e Sesc São Paulo, com correalização da Ipê Rosa Produções, patrocínio da Spcine e Lei Paulo Gustavo, parcerias da Embaixada da França, Goethe-Institut Rio de Janeiro, Mubi, Projeto Paradiso, Telecine, ESPM, ABRA, Instituto Dona de Si e Café com Angu Filmes, e apoio cultural da Globo, Elo Estúdios, Selo Elas, Ateliê Escreva Criatura, FRAPA, Etc Filmes, Serie LAB, Cardume Curtas, Final Draft, Cover Fly, Canal Curta, Imprensa Mahon, Revista Piauí, Agência Febre e Iguale Comunicação de Acessibilidade.