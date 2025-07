3º Festival de Cinema de Canoas abre inscrições para seleção de curtas-metragens

Estão abertas as inscrições de curta-metragens para a terceira edição do Festival de Cinema de Canoas. Os interessados em participar têm até o dia 8 de agosto para inscrever, de forma gratuita, suas produções audiovisuais, com até 25 minutos de duração e produzidas nos últimos dois anos, no site oficial do evento, festivaldecinemadecanoas.com.br/inscricoes.

Os concorrentes podem inscrever seus filmes nas categorias Estadual, voltada à realizadores independentes de todo o Rio Grande do Sul; Municipal, dirigida a realizadores independentes de Canoas; Estudantil, para alunos da rede municipal de Canoas; e na categoria Universitária, grande novidade deste ano, sendo uma categoria exclusiva para estudantes de graduação e pós-graduação de todo o estado.

Após a seleção, as melhores produções irão disputar os mais de 30 prêmios do Festival de Cinema de Canoas, que serão entregues na cerimônia de premiação, no dia 28 de setembro, a partir das 20 horas, no Sesc Canoas (Avenida Guilherme Schell, 5340, Centro).

As obras audiovisuais inscritas não precisam obrigatoriamente ser inéditas e, sim, que se enquadrem nas categorias de animação, documentário, experimental ou ficção. Não são permitidos filmes institucionais ou publicitários.

Realizado desde 2023 com a proposta de dar protagonismo ao cinema realizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, este ano o evento amplia sua programação e intensifica projetos já existentes para tornar-se o principal festival de cinema da região.

Além da Mostra Universitária, outra novidade desta edição é a ampliação de sua duração, que ganha mais um dia, sendo realizado de 25 a 28 de setembro, no Teatro do Sesc, em Canoas.

Nesses quatro dias, a programação contempla mostra competitiva, oficinas de capacitação, debates sobre a produção cinematográfica gaúcha, participação de convidados especiais, homenagens e mostras temáticas com filmes de longa-metragem convidados, que trazem um olhar atento à sustentabilidade ambiental e à memória do cinema.

Com um olhar para o desenvolvimento de talentos locais e formação de plateia, o evento mantém o projeto Curta FECIC, que promove encontros com estudantes, professores e coordenadores pedagógicos para que possam conhecer o mercado audiovisual e suas possibilidades profissionais.

A programação do 3º Festival de Cinema de Canoas é totalmente gratuita.